Election présidentielle du 11 avril 2021: Isidore Gnonlonfoun et sa troupe à la conquête des six premiers arrondissements de Cotonou

Vue partielle des participants

La Coordination de Campagne Union Progressiste du duo Talon-Talata de la 15ème Circonscription Electorale poursuit sa tournée d’échanges avec les différents groupes sociaux des six premiers arrondissements. Après la rencontre avec les têtes couronnées, les sages et notables le mercredi 31 mars 2021, Isidore Gnonlonfoun et sa troupe ont repris leurs bâtons de pèlerin et discutent depuis le jeudi dernier avec les femmes et les jeunes de la 15ème Circonscription Électorale. Le Coordonnateur de Campagne du duo Talon-Talata dans la 15ème Circonscription Électorale Isidore Gnonlonfoun accompagné pour la circonstance des députés Sèdami Medegan Fagla, Badirou Aguémon et autres personnalités membres de la Coordination ont parcouru plusieurs arrondissements de la Ville de Cotonou. À chaque étape, la coordination a exposé les contours du programme dénommé « Le developpement ça y est » du duo Talon-Talata à la population tout en invitant leurs militants à choisir ce duo afin que la dynamique soit maintenue.



Alban Tchalla (stag)