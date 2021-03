Distinction du film Adú aux Goya 2021: « C’est une fierté pour Gangan Productions et le Bénin », dixit Claude Balogoun

Tourné il y a quelques mois au Bénin avec la participation active de Gangan Productions, le film espagnol intitulé Adú a remporté quatre différents prix aux Goya cette année. La liste des lauréats a été rendue publique le week-end dernier en Espagne à la faveur d’un gala présenté par Antonio Banderas. Au nombre de ces distinctions figure celle de la Meilleure production attribué au film Adú confirme le travail sérieux abattu par l’équipe des techniciens béninois conduite par Gangan Productions de Claude Balogoun et celle des techniciens espagnols, ayant contribué au tournage de ce film. Outre cette distinction, le Prix Acteur Révélation a échu au jeune acteur béninois Adam Nourou. « Il a gagné le Goya pour Acteur Révélation. Salvador Calvo a gagné le Goya pour Meilleure Réalisation. On a gagné le Goya pour Meilleur Son et on a gagné le Goya de Meilleure Production et ça c’est le prix de tous les techniciens espagnols et béninois qui ont participé dans ce film », a écrit Bella Agossou, cheville ouvrière de la réalisation de ce film au Bénin. Elle a par ailleurs ajouté que tous les techniciens béninois peuvent se sentir fiers du fait que leur film a reporté quatre Goya. Et au PGD de Gangan Productions, Claude Balogoun de souligner que c’est le Bénin qui est honoré à travers ce sacre. « Nous avons gagné le Prix de la Meilleure Production. Je partage cette joie avec vous. C’est très important pour Gangan Productions et pour l’Etat béninois. Outre le prix de la production qui témoigne de l’efficacité de la section Production, le film Adú a également reporté plusieurs autres prix. Merci à toutes et à tous. Le meilleur reste à venir », a-t-il indiqué. A noter que les 4 films gagnants de la nuit des Goya 2021 sont Akelarre, Adú, Les mignonnes et Ane, sur les plus de 150 films qui ont participé à cette édition des Goya. Quant au film Adú, il a été en partie tourné au Bénin en collaboration avec Gangan Productions et des acteurs béninois dont les jeunes Moustapha et Zayyiditah.

Laurent D. Kossouho