Phase retour de la Ligue Pro du Bénin: Loto-Popo, reprendre avec les mêmes ambitions

Classé deuxième à la fin de la phase aller du championnat National, le club de la Loterie Nationale du Bénin reprend à l’instar des autres équipe les matchs de la phase retour, ce samedi 6 mars 2021. Dans le rang des hommes de la maison de fortune, l’objectif affiché au démarrage n’a pas changé. Le club veut terminer en tête du classement la phase retour dans la zone Centre-Sud. Ceci passera par de bons résultats. Et, le groupe en est conscient. C’est d’ailleurs fort de cet enjeu que le capitaine, Patrick Sèdjamè et ses coéquipiers travaillent pour avoir la main mise sur leur matchs. «Nous savons ce qui nous attend. On est prêt pour la phase retour. Nous savons qu’il n’y a pas de match facile. Nous respectons tous nos adversaires. Mais nous sommes une équipe solide. Et je peux vous dire que tout le monde est motivé pour la victoire finale», a fait savoir l’ancien joueur des Buffles. Pour leur première affiche de cettte phase retour, les verts reçoivent l’As Tonnerre à Lokossa. Un club qu’ils avaient battu lors de la première journée par un score de 2 buts à 0 avec des réalisations de Mohamed Adjo Junior et de Bienvenu Vigninou. Loto-Popo est deuxième de cette zone à la fin de la dernière journée de la phase aller avec 13 points au compteur. Le club détient également la meilleur attaque de la zone.

Bilan de la phase aller*

Matchs à l’exterieur

As Tonnerre vs Loto-Popo 0-2

Dynamo d’Abomey vs Loto-Popo 3-1

Dadjè vs Loto-Popo 0-1

Hodio fc vs Loto-Popo 1-0

Matchs à domicile

Loto-Popo vs Damissa 2-1

Loto-Popo vs Espoir 3-1

Loto-Popo vs Energie fc 0-0

Buts marqué: 9

Meilleur buteur Faïzou Kpara 3 buts

Clean sheet : 3

Buts encaissés: 6

Anselme HOUENOUKPO