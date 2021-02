Suite aux examens médicaux des duos de candidats à la présidentielle: Le rapport des médecins remis à la Cour

(Les candidats retenus connus ce mardi)

Le collège des médecins ayant conduit les examens médicaux des candidats à la Présidentielle du 11 avril prochain a déposé son rapport. De sources concordantes, ce rapport a été déposé à la Cour constitutionnelle par les médecins Lucien Dossou-Gbété (Interniste), Léopold Codjo (cardiologue) et Grégoire Gansou, (psychiatre) le vendredi 19 février 2021 aux environs de 18h. Il revient après cette étape, à la Haute juridiction de statuer et de sortir la liste des candidats aptes à conduire les destinées du pays les cinq prochaines années. La liste des candidats que retiendra la cour constitutionnelle sera probablement disponible en début de semaine. Une étape de plus dans le processus qui mène inexorablement vers la date du 11 avril 2021.

La Céna publie ce mardi la liste définitive des candidats

Selon le calendrier électoral établi et mis en exécution par la commission électorale nationale autonome Cena, la liste définitive des candidats à la présidentielle de 2021 devra être rendue publique le 23 février 2021. La publication de la liste définitive est l’une des étapes les plus importantes du processus électoral qui conduit au scrutin du 11 avril prochain. Elle fait suite à l’étape de la visite médicale des candidats qui a eu lieu la semaine dernière et dont le rapport est déjà dans les mains de la Cour Constitutionnelle. Un rapport dont le contenu sera visiblement transmis à la Cena dès ce jour, en prélude à la publication de la liste officielle des candidats. Pour dire que tous les regards sont une fois de plus tournés vers la Cena qui doit confirmer aux électeurs béninois ceux à qui ils doivent apporter leurs suffrages le 11 avril 2021.

Yannick SOMALON