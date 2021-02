Présidence de la Fébélutte: L’AGE valide Yves Azifan

La photo de famille à l’issue des travaux

Candidat à la présidence du bureau exécutif de la fédération béninoise de Lutte (Fébélutte), Yves Azifan a été élu par 4 voix contre 3 pour son adversaire. C’était le samedi 21 février 2021, lors de l’assemblée générale élective de l’instance. Il est donc le tout nouveau président de ce Fédération et a un mandat de 4 ans. Yves Azifan était en notamment en concurrence avec le président sortant, Hamissou Affo Daoudou, qu’il détrône ainsi. « Nous allons travailler pour l’amélioration de notre assiette identitaire. Nous allons ensemble œuvrer pour l’affiliation de nouveaux clubs et engager le Bénin sur la voie de la pratique de la Lutte olympique », s’est-il engagé après son élection. Les élections qui se sont déroulées à l’auditorium Marius Francisco du Comité national olympique et sportif béninois (Cnos-Ben) n’ont pas été que favorable à Azifan. Fin stratège Yves Azifan a su manager pour amener son team au sacre. Puisqu’à l’image de son poste, celui du secrétariat général est revenu à Nadège Aurore Faoussath Boni, ancienne secrétaire générale adjointe. Elle a été la seule à recueillir à l’unanimité les voix des sept des délégués. Un plébiscite qui montre l’étendue de cette kinésithérapeute et cadre du ministère des sports et multipolaire au sein de la famille de lutte. Elle sera assistée dans ses tâches par le jeune reporter sportif, Gilles Sabin Biguezoton, élu au poste du secrétariat adjoint. A souligner que c’est en présence du Directeur de Sport d’élite, Bonaventure Codjia, et du Secrétaire Général du Cnos-ben, Fernando Hessou que les travaux ont eu lieu. Soulignons également que les différents rapports (rapports d’activités et financier) du bureau sortant ont été adoptés par acclamation.

Mandature 2021-2025 de la FéBéLutte

Président : Yves Adihunkpéto Azifan

Vice-président : Prosper N’dah M’Betti

Secrétaire générale : Nadège Aurore Faoussath Boni

Secrétaire général adjoint : Gilles Sabin Biguezoton

Trésorier général : Constant Yao Agossevi

Trésorier général adjoint : Youssao Nourou Dinou Zakari

Responsable à l’organisation (RO) : Grégoire Ahoui

Premier RAO : Darius Soren Dadé

Deuxième RAO : Rafiou Assoumanou

Troisième RAO : Victoire Atiogbe

Quatrième RAO : Carquès Cocou

Représentant des arbitres : Sanni Talahatou Mama

Membre femme : Conforte Kombeto

Commissaires aux comptes

– Théophile Kingniho

– Alidou Mohamed

Anselme HOUENOUKPO