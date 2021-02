4e journée Ligue Pro du Bénin/Zone C: Renversant, As Cotonou s’offre trois nouveaux points

Les joueurs de AS COTONOU contre JAC

Les joueurs de As Cotonou viennent de prouver leur capacité à prendre le dessus même dans un match difficile. Opposés à la JA Cotonou, dans le cadre de la 4e journée de la Ligue Pro du Bénin (Zone C), ils se sont faits peur avant de s’imposer 3-2. En effet, les poulains de Thyamiou Youssouf ont dû se plier en quatre pour se donner la joie de vaincre. Face à leurs adversaires, ils ont cédé par deux fois. D’abord en première période où, ils ont concédé un penalty transformé par Chaïbou Arouna à la 40e minute. Menés 1-0, et réduits à 10, Ghislain Adademey ayant écopé d’un carton rouge, les hommes de l’Association sportive de Cotonou vont concéder un nouveau penalty que le même Chaïbou Arouna s’est chargé de transformé. 2-0 à la 72e minute, le match semble plier. Mais c’est sans compter avec l’esprit de la gagne qui commence par animer les jaune et noir de Cotonou ? Ainsi, remobilisés avec des remplacements, Nassirou Adamou et ses coéquipiers vont prendre le jeu à leur compte. Devenus plus entreprenants, ils obtiennent la réduction à la 78e minute du jeu. Buteur contre Upi Onm, lors de la 3e journée, le capitaine de sa formation, Nassirou Adamou bénéficie d’un penalty. Sans tremblé, il marque et réduit le score. 2-1, la pression se fait encore plus forte. Ce qui oblige les jeunes athlétiques de Cotonou à provoquer un nouveau penalty qu’en réponse à son ami Chaïbou Arouna, Nassirou Adamou a transformé pour ramener les deux formations à égalité à la 88e minute. Et pendant qu’on se dirigeait vers le match nul, Augustin Hounzan, très en jambe, va réduire à néant les espoirs de Chaïbou Arouna et ses coéquipiers. Car, il a marqué le 3e but scellant le sort de la JAC et offrant la victoire à sa formation qui prend du coup et ceci toute seule la tête de la Zone C avec 8points+3. Puisque, les Requins ont été surpris par l’As Police qui les a battu par le score de 1 but à 0. C’est par ce même score que les jeunes d’Akpakpa, Eternel Omnisport, ont pris le meilleur sur Aspac.

Résultats de la 4e journée/Zone C

10/02/21 As Police -Requins 1-0

10/02/21 Aspac-Eternel Fc 0-1

11/02/21 As Cotonou-JA Cotonou 3-2

11/02/21 Upi Onm-Soleil Fc 1-2

Classement à l’issue de la 4ème journée/Zone C

1er AS COTONOU 8Pts + 3

2ème ADJIDJA FC 7Pts + 3

3ème REQUINS 7Pts + 2

4ème AS POLICE 6Pts + 1

5ème ÉTERNEL FC 6Pt 0

6ème SOLEIL FC 5PT + 1

7ème ASPAC 4Pts + 1

8ème UPI OMN 0Pt – 5

9ème JAC 0Pt – 6

Anselme HOUENOUKPO