Elections professionnelles par vote électronique: Le Gouvernement fait preuve de technicité et de compétence

Adidjatou Mathys, Ministre de la Fonction publique et présidente du Comité électoral national

La troisième édition des élections professionnelles en République du Bénin du dimanche 24 janvier dernier, a été un véritable succès pour le Comité électoral national, en charge de l’organisation desdites élections. Consciente de la crise sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus qui secoue le Bénin depuis bientôt douze mois ainsi que des nombreux défis à relever dans l’univers syndical, Adidjatou Mathys dans sa double casquette de Ministre de la Fonction publique et présidente du Comité électoral national, a mis les bouchées doubles pour que ces élections se tiennent dans la parfaite transparence. Pour éviter les tracasseries et permettre aux travailleurs de voter en toute quiétude et, le Comité a opté pour un vote électronique. Une première au Bénin qui n’a pas fait couler d’encre et de salive. Et pour preuve, l’adhésion des travailleurs à la réforme avec un taux de participation de 49,75% dans le public et 29,19% dans le privé. Il faut également noter la célérité exceptionnelle dans la disponibilité des résultats. En effet, l’opération de décryptage des résultats exécutée aussitôt au terme des votes, a conduit en moins de 24h, à la proclamation des résultats définitifs des élections professionnelles qui n’ont pas été contestés. Comme pour dire, la composition du comité électoral et son mode de fonctionnement ont pu être des éléments de fiabilisation du processus électoral. Un pari gagné pour la présidente Adidjatou Mathys et tous les membres du Comité électoral national.

Rastel DAN