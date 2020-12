Développement du secteur de l’Energie: Jean-Claude Houssou reçoit le soutien de l’Egypte

L’Ambassadrice Amal Afifi renseignée sur les avancées enregistrées depuis 2016 dans le secteur de l’Energie

Le Bénin vient de recevoir un appui de taille dans le cadre du développement du secteur de l’énergie notamment des énergies renouvelables. Il s’agit de l’aide de la République Arabe d’Egypte qui vient densifier les nombreux efforts déjà consentis par le gouvernement du Chef de l’Etat, Patrice Talon, dans ce secteur. En effet, après la présentation de ses lettres de créance au Président de la République, l’Ambassadrice du Pays Arabe d’Egypte, Amal Afifi, a été reçue en audience le vendredi 11 décembre 2020, au cabinet du Ministre de l’Energie, Jean Claude Houssou. Les questions qui ont animé les échanges entre les deux personnalités ont tourné autour de la coopération des deux pays dans le domaine de l’électricité et des énergies renouvelables. « Nous sommes venus aujourd’hui au cabinet pour apprécier et saluer les efforts que le Gouvernement, à travers le Ministre de l’Energie Jean Claude Houssou fait dans le domaine de l’électricité et des énergies renouvelables pour le développement socioéconomique du pays. Le développement énergétique est important pour le développement d’un pays. Nous exprimons donc le désir de la République Arabe d’Egypte de coopérer avec le Bénin dans le domaine de l’électricité et des énergies renouvelables », a annoncé l’Ambassadrice Amal Afifi, au terme des échanges avec le Ministre de l’Energie, Jean Claude Houssou. A son tour, le patron de l’Energie au Bénin s’est réjoui de cette démarche qui a permis à son hôte de mieux s’enquérir des réformes déjà mises en place par le gouvernement Talon afin de relancer ce secteur. « Nous avions fait un tour d’horizon du secteur, de ce que le Gouvernement a mis en place depuis avril 2016, les réformes qui ont été faites et surtout les performances que nous engrangeons de mois en mois, d’année en année. Son Excellence a manifesté la volonté d’introduire dans la Coopération de nos deux pays un axe particulier sur le développement de l’électricité et des énergies renouvelables, ce qui est satisfaisant car ces deux composantes font partie des projets phares du PAG. C’est avec plaisir que nous avons répondu favorablement à cette Coopération dans ce domaine éminemment stratégique pour notre pays », a expliqué le Ministre, Jean Claude Houssou.

Rastel DAN