Mois de la diaspora Africaine constructive: L’Ambassadeur Moïse Kérékou lance la 3ème édition le 05 décembre

L’Ambassadeur Moïse Kérékou

Présenter des opportunités d’investissement en Afrique, construire des partenariats dignes de confiances entre les pays Africains et des investisseurs étrangers. C’est bien ce qui motive la 3ème édition du mois de la diaspora Africaine constructive dont l’apothéose se tient à Dubaï le 05 décembre 2020. Ce programme initié par l’Ambassadeur Moïse Kérékou, Directeur général de la maison du savoir et des opportunités (MSO), coordonnateur du mois de la diaspora Africaine constructive est placé sous le thème «Amélioration du partenariat public-privé en Afrique pour le financement des projets de développement». A cet effet, cette rencontre aura pour programme : présentation de Saige-Dubaï, sa mission de facilitation des investissements en Afrique ; présentation de la plateforme digitale de financement de Saige, conférence débat sur le thème retenu et spécial rencontre « B to B » entre partenaire.

Edwige TOTIN