Installation des coordinations d’Abomey- Calavi: Le réseau E2A en renfort au maire Ahouandjinou

Le président du réseau E2A Benjamin Awadjo et les membres du bureau

Ils étaient venus de tous les arrondissements de la commune d’Abomey Calavi ce samedi 31 octobre 2020 pour déclarer leur amitié et leur fidélité au maire Evariste Angelo Ahouandjinou et à son conseil communal. Ces jeunes, réunis au sein du réseau E2A entendent travailler aux côtés de l’autorité communale pour le développement de la commune d’Abomey Calavi. La cérémonie ayant consacré la sortie officielle dudit réseau et l’installation de ses coordinations a eu lieu à la salle des fêtes Temple du son à Womey, arrondissement de Godomey.

« Au lendemain des élections communales du dimanche 17 mai 2020 denier, et suite à l’installation de la 4ème mandature du Conseil communal d’Abomey-Calavi que préside son Excellence monsieur Angelo Evariste AHOUANDJINOU, nous avons compris très tôt à travers les premières actions du Maire que beaucoup de nouvelles initiatives sont entreprises et sont en cours pour donner une nouvelle image à notre Commune », dira le président du réseau E2A Benjamin AWADJO dans son allocution. De nouvelles initiatives qui pour ces jeunes méritent d’être soutenues, et d’être accompagnées afin de rendre à la cité de Fofo Djaka, toute sa noblesse. « C’est dans ce contexte que nous jeunes, très attachés à la démocratie, à la promotion des jeunes et des femmes, au développement durable et intégral, réunis au sein du Réseau Ensemble Allons de l’Avant avons décidé de soutenir le Maire et son conseil communal dans les actions de développement de notre Commune », a-t-il ajouté avant de rappeler que le sigle E2A se réfère également au nom de l’autorité communale pour également l’encourager et l’accompagner pour la concrétisation de ses rêves. Ces jeunes conduits par Benjamin Awadjo, pour se conforter dans leur logique ont cité certaines actions fortes posées par le maire Angelo Ahouandjinou depuis sa prise de service.

Ce dernier, en remerciant les jeunes pour leur engagement, a rappelé quelques passages du roman Sous l’Orage de Séïdou Badian qui dit que « L’homme n’est rien sans les hommes il vient dans leurs mains et s’en va dans leur mains ». Pour l’autorité communale d’Abomey Calavi, l’homme est au cœur du développement et c’est ensemble que les jeunes au côté du conseil communal qu’il dirige, vont transformer la commune d’Abomey Calavi.

« C’est pour cela que je voudrais leur dire merci pour leur clairvoyance, leur dévouement et leur abnégation. Ils m’ont choisi et je les ai aussi choisis », a dit le maire Angelo Ahouandjinou avant de rassurer l’assistance de ce que tous les jeunes du réseau sont membre du partis Union Progressiste et enrôler comme cela se doit. Il est important de signaler la présence à cette cérémonie, de l’honorable Epiphane Honfo, de la première adjointe au maire de Calavi, des chefs d’Arrondissement de Zinvié Christophe Ayissi et de Hêvié, Patrice Hounyéva, des conseillers Obed Kouton, de Jeanne Assoklé et bien d’autres cadres UP de la commune d’Abomey Calavi.

Yannick SOMALON