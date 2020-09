Perf des Écureuils de l’étranger: Mounié et Poté buteurs, Soukou et Farnolle dans la joie

L’attaquant béninois; de Brest Steve Mounié buteur

Parmi les footballeurs internationaux qui sont dans l’attente de livrer très prochainement un match amical contre le Gabon, plusieurs ont foulé les aires de jeu avec leur club ce week-end. C’est le cas de Mounié encore buteur, de Poté qui a inscrit son premier but de la saison et Fabien Farnolle dont le club s’est offert une importante victoire en déplacement. On reviendra sur la contre-performance du club de Saturnin et de Djigla (Niort) neutralisé à domicile.

En Süper Ligi turc, Fabien Farnolle et Erzurumspor ont réussi à laver la défaite concédée à domicile la journée précédente. Face à Kayserispor, l’international béninois a, pour sa 3e titularisation en 3 matchs, sorti le grand jeu pour que son club obtienne une précieuse victoire en déplacement (1-3). Le gardien béninois qui a réalisé un décisif n’a pas pu garder sa cage inviolée. Il a encaissé un but sur penalty à la 83e minute. Victorieux, Erzurumspor prend la 5éme place avec 6 points+2.

Pour sa part, Mickael Poté, avec son premier but de la saison, a contribué au nul de Bandirmaspor avec Samsunspor (2-2). L’attaquant béninois a ouvert le score à la 33e minute pour sa formation qui a dû s’arracher pour rétablir la parité à la 74e minute par Del Valle alors que les visiteurs menaient 2-1. Bandirmaspor est 8e avec 4 points 0.

En Bundesliga allemande, c’est la progression pour Arminia Bielefeld de Cebio Soukou. Cette formation promue après le nul récolté il y a une victoire, sa première dans l’élite du football allemand. Elle a battu en déplacement, Cologne (1-0). L’international béninois le tout premier buteur du club en Bundesliga, a disputé l’intégralité de la rencontre.

En Ligue 1 française, Steve Mounié s’est encore montré décisif sous les couleurs de Brest. Ce week-end, bien que le Stade Brestois soit battu (3-2) à Angers pour le compte de la 5e journée, l’attaquant international béninois a fait encore parler son sens de buteur. 3 minutes après le coup d’envoi lui ont suffi pour permettre aux siens de prendre les devants au tableau d’affichage, ceci suite à un penalty qu’il a transformé (son deuxième but en seulement trois apparitions et titularisations). Défaits, Mounié et ses coéquipiers devront se préparer pour le choc contre Monaco prévu pour le dimanche 4 octobre prochain.

Au deuxième niveau (Ligue 2 française), Saturnin Allagbe qui pourrait quitter Niort avant la fin de ce mercato a connu un mauvais week-end. Lui qui avait été infranchissable à Le Havre, a encaissé, malgré ses 3 arrêts décisifs, 2 buts des attaquants de Paris FC. Mais ses coéquipiers, devant, ont fait de même. A souligner que de retour dans le groupe Niortais, David Djigla a participé aux derniers instants de cette rencontre soldée par un score de parité (2-2). Niort garde toujours le fauteuil de leader avec 11 points après 5 journées.

Réalisation Anselme HOUENOUKPO et Thomas BAMIGBOLA (Stag)