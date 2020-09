Commune d’Abomey-Calavi: Les actions phares du Maire Angelo Ahouandjinou en 100 jours

Le Maire Angelo Ahouandjinou face aux Conseillers communaux à l’ouverture de la 2ème session ordinaire

Avec efficacité et rigueur, le maire de la commune d’Abomey-Calavi, Angelo Evariste Ahouandjinou s’est montré très actif au cours des 100 premiers jours passés à la tête de la commune. En effet, après avoir fait l’état des lieux dans l’ensemble des neuf arrondissements que compte la commune d’Abomey-Calavi, il a eu le courage de mener des actions courageuses, en l’occurrence sa farouche lutte contre la mafia foncière à partir de l’audit foncier avec à la clé l’identification des réserves administratives. Pour le maire, « c’est un impératif que les réserves administratives rentrent dans le patrimoine foncier de la commune ». A travers ce combat, l’édile de la ville d’Abomey-Calavi entend changer l’image de cette commune traitée, à tort ou à raison, comme le cœur de la mafia foncière. En plus de cela, le maire Angelo Ahouandjinou a mis l’administration communale au travail afin d’obtenir les résultats escomptés. Pour ce faire, il a initié une série de formations à l’endroit des cadres et directeurs de l’administration à l’effet de les aguerrir sur les principes de la GAR (Gestion axée sur les résultats) et sur le modus operandi pour booster la mobilisation des ressources locales. Dans ce cadre, plusieurs réformes d’envergure sont envisagées par l’Autorité Communale dans les secteurs phares de l’économie locale tels que la gestion des carrières de sable, les services marchands, la gestion des potentialités fiscales et non fiscales de la commune, le permis de construire, etc.

Au cours de 100 premiers jours, le maire Angelo Evariste Ahouandjinou a fait faire un audit organisationnel au cours duquel tous les agents de la mairie ont été soumis à des interrogatoires d’experts mandatés. Une initiative qui vise à opérer un recadrage ou un redéploiement des cadres de l’administration suivant le schéma profil-poste. Il convient de noter aussi le maire Ahouandjinou s’est aussi résolument engagé à lutter contre la propagation du Coronavirus et les inondations sur son territoire de compétence par diverses actions.

Laurent D. KOSSOUHO