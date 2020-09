Présidentielle 2021: Le parti Fcbe dévoile ses exigences et actions

Les membres du BEN FCBE au siège du parti à Cotonou

Les membres du Bureau exécutif national de Force Cauris pour un Bénin émergent (Fcbe) ont tenu une réunion extraordinaire ce mercredi dans l’après-midi au siège national du parti à Cotonou. Plusieurs points étaient inscrits à l’ordre dont les perspectives pour la présidentielle 2021. Selon le communiqué final lu à la fin des travaux, les participants ont décidé de sortir de leur léthargie et de prendre activement part à toutes les étapes du processus de l’élection présidentielle. Pour ce faire, le bureau exécutif approuve la démarche d’engager les négociations requises pour obtenir les parrainages nécessaires à la Fcbe afin d’assurer les candidatures de ses représentants à la présidentielle de 2021. Le Secrétaire exécutif national, Paul Hounkpè et les siens recommandent, par ailleurs, au gouvernement et à toutes les institutions de la République de « prendre toutes les dispositions légales mettant fin à une campagne très précoce assortie de propos et expression rappelant l’animation politique du type parti unique ». Ils exigent aussi l’ouverture des séances de rencontre avec la Commission électorale nationale autonome (Cena) pour arrêter les principes et le calendrier des parrainages aux différents candidats des partis légalement constitués. Ils en appellent également à ce que les institutions compétentes améliorent la configuration du Cos Lepi par la participation des représentants de l’opposition.

Comme résolutions, les membres du Ben Fcbe entendent préparer tous les militants à œuvrer pour une alternance démocratique en 2021 à travers la mobilisation de ses militants, la sensibilisation du peuple seule détenteur du pouvoir démocratique. Toutes ces actions à croire Paul Hounkpè et les autres responsables du parti Fcbe seront précisées dans une feuille de route consensuelle qui sera bientôt élaborée.

L’autre point important, selon le communiqué final, est le bilan de la participation du parti aux dernières communales et municipales du 17 mai 2020. A ce sujet, les membres du Bureau exécutif national se sont félicités des résultats obtenus dans des conditions qu’ils jugent « difficiles ». 14,18% de suffrages obtenus au plan national, 260 conseillers, 50 chefs d’arrondissements ; 7 maires réduits à 6 maires …constituent, selon eux des performances à saluer. Et ils n’ont pas manqué de remercier tous les militants, leaders et responsables à divers niveaux du parti Fcbe qui y ont œuvré.

Lire ci-après l’intégralité du COMMUNIQUE FINAL DU PARTI FCBE

FORCE CAURIS POUR UN BENIN EMERGENT-FCBE

…………..

BUREAU EXECUTIF NATIONAL

……………..

SESSION DU 02 SEPTEMBRE 2020

COMMUNIQUE FINAL

Le bureau Exécutif National (BEN) du parti FCBE en sa séance du mercredi 02 septembre 2020 a procédé à l’analyse des trois points inscrits à l’ordre du jour :

Bilan de la participation des FCBE aux élections communales et municipales du 17 mai 2020 ;

Appréciation de la situation politique Nationale ;

Perspectives pour l’élection présidentielle de 2021.

Etaient présents à cette réunion les membres du BEN dont la liste est annexée au compte rendu de la réunion.

I- S’agissant du pr emier point relatif au Bilan de la participation du Parti FCBE aux élections communales et municipales du 17 mai 2020

1) Les membres du Bureau Exécutif National se sont félicités des résultats honorables obtenus dans des conditions particulièrement hostiles (intoxications, boycott, intimidations de toute sorte, insuffisance des ressources financière). Ils adressent publiquement leurs félicitations et encouragements à tous les élus FCBE (Conseillers, Chefs d’Arrondissements et Maires) et surtout leurs remerciements aux militants et aux différentes coordinations pour leur combativité, leur fidélité et leur loyauté à la ligne politique du Parti qui a pu réaffirmer son encrage dans tous les départements du pays à travers l’obtention d’au moins 10 % des suffrages exprimés.

2) Une mention spéciale a été attribuée aux militants FCBE de la cité des Kobourou et particulièrement à l’équipe de la coordination, les jeunes, les femmes et les sages de Parakou qui nous ont donné des raisons d’espérer, les motifs de fierté et l’assurance que cette ville capitale du Septentrion reste et demeurera le fief incontestable du Parti FCBE.

3) Nonobstant toutes les entraves, le Parti FCBE, parti du Peuple, fort de son expérience, de son expertise et le leadership de ses dirigeants, a pu obtenir à l’issue de ces élections, 14.98% des suffrages exprimés au plan national, 260 conseillers dont 50 chefs d’arrondissements et 7 maires réduits à 6 suite aux regrettables contentieux de Parakou.

II- Concernant le deuxième point relatif à l’appréciation de la situation politique nationale, le BEN a fait les constats ci-après :

1) L’animation de la vie politique est marquée ces derniers temps par une création anarchique de mouvements politiques appelant de manière ostentatoire et ce, sur toute l’étendue du territoire national, le Chef de l’Etat et d’autres personnalités à se porter candidat à la présidentielle de 2021 ; tous ces actes tendant à cultiver et à entretenir le culte de personnalité sont non seulement contraires à l’esprit de la réforme du système partisan prônée par le Chef de l’Etat mais aussi, violent le code électoral et la constitution en vigueur en République du Bénin.

Malgré le rappel à l’ordre de l’autorité, certains mouvements et associations de diverses natures continuent à polluer malheureusement l’atmosphère politique.

2) Le principe de parrainage, à ce jour, reste à être clarifié afin de permettre une élection présidentielle inclusive, transparente et démocratique.

3) L’installation et la reprise des activités d’un COS-LEPI monocolore sans l’opposition et plus particulièrement sans la FCBE disposants des élus communaux et municipaux dans différentes localités du pays, méritent d’être corrigées pour une liste électorale consensuelle.

III- Quant au troisième point relatif aux Perspectives pour l’élection présidentielle de 2021, les participants ont décidé de sortir de leur léthargie et de prendre activement part à toutes les étapes du processus de l’élection présidentielle.

Ainsi donc, le bureau exécutif approuve la démarche d’engager les négociations requises pour obtenir les parrainages nécessaires à la FCBE afin d’assurer les candidatures de ses représentants à la présidentielle de 2021.

En toute état de cause, la FCBE s’opposera à une élection présidentielle entre partis de la mouvance uniquement.

Pour ce faire, les recommandations et résolutions suivantes ont été prises :

1) Le Bureau Exécutif National des FCBE recommande au gouvernement et à toutes les institutions de la République de prendre toutes les dispositions légales mettant fin à une campagne très précoce assortie de propos et expression rappelant l’animation politique du type parti unique ;

2) Le BEN recommande également l’ouverture des séances de rencontre avec la CENA pour arrêter les principes et le calendrier des parrainages aux différents candidats des partis légalement constitués.

3) Aussi, le BEN a t-il recommandé que les institutions compétentes améliorent la configuration du COS LEPI par la participation des représentants de l’opposition.

Au titre des résolutions, le BEN a décidé

de préparer tous les militants à œuvrer pour une alternance démocratique en 2021 à travers la mobilisation de ses militants, la sensibilisation du peuple seule détenteur du pouvoir démocratique.

d’assurer la consolidation des structures de base du parti dans toutes les circonscriptions électorales du pays et à veiller sur le maintien de la paix, de la fraternité et du vivre ensemble : conditions sine qua non pour un développement économique, social et culturel.

Enfin, une feuille de route consensuelle a été adoptée pour la suite des activités du parti

Fait à Cotonou le 02 septembre 2020

Le BEN

Christian TCHANOU