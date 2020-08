Vie des partis politiques: Le parti Fcbe réclame le statut du chef de file de l’Opposition

L’ancien Ministre d’Etat, Théophile Yarou

« Autant je dis que je suis réservé pour le parrainage, autant je réclame avec véhémence la nomination du chef de file de l’Opposition ». Telle est l’une des déclarations faites par le Secrétaire exécutif national adjoint du parti Forces cauris pour un Bénin émergent (Fcbe), Théophile Yarou. Pour lui, étant donné que la loi sur le statut de l’Opposition dispose que le chef de file de l’Opposition doit provenir du parti qui détient beaucoup de sièges, le parti des verts cauris auquel il appartient est d’office en droit de réclamer ledit statut. « Je pense que le statut de chef de file de l’Opposition doit revenir d’office au parti Forces cauris pour un Bénin émergent (Fcbe) », a-t-il confié au quotidien L’Evénement Précis, insistant que c’est ce que dit la loi. « Normalement, sur ce point on ne devrait même plus hésiter à le nommer ». Par ailleurs, il a révélé que les formalités allant dans ce sens sont déjà remplies et les responsables du parti n’attendent que la décision du ministère de l’intérieur pour commencer par jouir de leur droit. « C’est vrai qu’on nous demande de faire une déclaration et nous l’avons déjà faite. Les formalités sont en cours au niveau du ministère de l’intérieur. Nous espérons que le ministère de l’intérieur nous délivre le récépissé d’enregistrement à l’Opposition », a confié l’ancien Ministre d’Etat Théophile Yarou.

Laurent D. KOSSOUHO