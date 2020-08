Restructuration de la Sonacop-SA: Arriérés de pension et capitaux-décès bientôt payés

Les retraités de la Sonacop ayant subi des décotes sur leur pension du fait du non reversement des cotisations, peuvent désormais souffler un grand ouf de soulagement. A travers un communiqué du 19 août 2020, l’Administrateur provisoire de la Sonacop-SA convie ces derniers à se rapprocher de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) pour la perception de la totalité de leur pension et le remboursement intégral des retenues opérées. Une action rendue possible grâce à la mise à disposition par le gouvernement d’une somme de près de 750 millions de FCFA, pour assurer la couverture totale des arriérés de cotisations sociales dus à la CNSS. Le même appel est également lancé à l’endroit des ayants droits des ex-agents décédés en fonction, en vue de la couverture totale des arriérés des capitaux-décès.

