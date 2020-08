Football au Bénin/Assemblée générale de l’As Cotonou le 22 août prochain: Restructuration et renouvellement des instances dirigeantes du club pour un palmarès africain en vue

Les membres de l’association sportive de Cotonou (As Cotonou) seront en assemblée générale le samedi 22 août 2020. Ces assises convoquées par le président Imorou Bouraima auront lieu à la salle de conférence du palais des sports du stade général Mathieu Kérékou de Kouhounou. Elles seront l’occasion pour les membres de réaffirmer leur adhésion aux idéaux de l’association, de définir de nouvelles perspectives et orientations pour la pérennisation et le développement des activités de l’association. Elles se tiendront donc autour du thème: « Restructuration et Renouvellement des instances dirigeantes pour un club plus compétitif, emblématique à palmarès africain ». À cet effet, suivant l’ordre du jour de cette assemblée générale, Imorou Bouraima et son bureau feront le bilan du mandat écoulé (2016-2020). Ce que les membres auront dans un premier temps à apprécier avant de suivre la présentation du nouveau projet sportif notamment la création d’une société sportive qu’ils auront aussi étudier pour une probable approbation. Pour finir, ils procèderont au renouvellement des instances dirigeantes de l’association qui sans doute conduiront l’association pour l’atteinte de nouveaux objectifs.

Il se voit donc que cette équipe de Cotonou qui évolue dans la 2e division du championnat national veut se mettre au pas vice-à-vis des recommandations de la Fédération béninoise de football.

Anselme HOUENOUKPO