Proclamation des résultats de l’examen du baccalauréat 2020: 49, 73% candidats admissibles au Bac

Le présidium lors de la délibération du Bac

Les résultats du Baccalauréat 2020 sont déjà disponibles sur le portail national des examens et concours mis en place par le Gouvernement depuis ce mercredi 12 août 2020. Les candidats ainsi que leurs parents peuvent déjà avoir accès aux résultats via la plateforme www.eresultats.bj comme le CEP et le BEPC. Après la délibération des résultats par la Direction de l’Office du Bac, on retient que sur un taux de 49,73%, au plan national, le département du Littoral occupe la première position sur le plan national avec un taux de 56,34%. A sa suite viennent l’Atlantique et le Mono respectivement avec un taux de 53,97% et 51,34%. Le département des collines a occupé la dernière place sur les douze départements du Bénin avec un taux de 37,88%. A cet effet, les candidats n’ayant pu plancher lors de la session normale du BAC 2020 sont invités sur la date de déroulement dès la session unique de remplacement. Selon un communiqué rendu public par le Directeur de l’office du BAC Professeur Alphonse da Silva, cette session se déroulera dans le centre unique du Collège d’enseignement général de Sainte Rita du lundi 17 au jeudi 20 août 2020. Ladite note précise que les convocations seront disponibles dans le même centre dès le jeudi 13 et pourront être retirées par les candidats qui devront se munir de l’ancienne convocation et la pièce d’identité. Il faut rappeler que la plateforme eresultats a été créée pour faciliter l’accès aux candidats des différents examens pour consulter leurs résultats et d’éviter les attroupements en cette période de la pandémie du Coronavirus.

Edwige TOTIN