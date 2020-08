Covid-19/Appui de Rugby Afrique: La Fébérugbgy restitue les dons aux associations affiliées

La photo de famille à l’issue de la cérémonie de lots aux associations par la Fébérugby

La Fédération Béninoise de Rugby a procédé à la remise de lots de matériels sportifs et sanitaires aux clubs affiliés. C’est à travers une cérémonie tenue le mercredi 12 août 2020, à son siège, au stade René Pleven. Cette remise entre dans le cadre de l’appui de Rugby Africa à l’endroit des fédérations nationales membres pour leur permettre de se soulager dans le contexte marqué par la crise sanitaire due à la pandémie du Coronavirus. Ont bénéficié de cet acte de solidarité de Rugby Africa et restitué intégralement par la fédération que préside Faustine Dahito, les ligues et les associations affiliées à la Fébérugbgy. Le président Faustin Dahito avant la remise officielle desdits lots aux bénéficiaires, a dit les remerciements de la Fébérugbgy à la confédération Rugby Afrique et son Président Khaled Babbou pour avoir anticipé cette assistance de valeurs sanitaires et alimentaires à l’endroit de l’instance sportive qu’il gère. «Ceci marque ainsi le soutien indéfectible de Rugby Afrique à la politique nationale du Gouvernement Béninois en matière de résilience face à la pandémie du COVID-19», a souligné le premier responsable de la balle ovale au Bénin. Il a par la suite remercié l’ensemble des acteurs du système sanitaire Béninois pour la dextérité opérationnelle et les bons résultats obtenus dans la lutte contre le COVID-19, dans un contexte global de complexité de la crise pandémique. Il n’a pas manqué de saluer les dirigeants et responsables des associations sportives de la Fébérugbgy à tous les niveaux, pour le courage et la discipline observée dans ce contexte sanitaire d’incertitude qui a paralysé l’ensemble des Mouvements Sportifs des Etats et du Monde. «Avec la détermination collective de faire progresser le Rugby au Bénin, dans le respect des instructions officielles anti-covid-19, nous vaincrons», a prédit le président qui a reconnu les efforts du gouvernement béninois à travers le ministre des sports Oswald Homeky et président du Cnos Ben, Julien Minavoa pour les innovations majeures que connaissent l’ensemble du Mouvement Sportif Béninois en termes de renforcement des capacités techniques, du financement et de la promotion de la Bonne Gouvernance des Fédérations et Associations Sportives Béninoises. Représentant le comité national olympique et sportif béninois (Cnos Ben), Fernando Hessou, Secrétaire Général, a félicité la fédération béninoise de rugby qui a tenu à restituer l’aide reçue des instances internationales à ses associations affiliées. «C’est une marque de solidarité», a-t-il déclaré avant d’inviter les bénéficiaires à en faire un bon usage.

Anselme HOUENOUKPO