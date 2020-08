Audience entre le Maire Ahouandjinou et l’Ambassadeur Jingtao Peng: Vers le jumelage entre Abomey-Calavi et des villes chinoises

Le Maire Ahouandjinou et l’Ambassadeur Peng

Le Maire de la commune d’Abomey-Calavi, Angelo Evariste Ahouandjinou a été reçu en audience le mardi 11 août dernier par l’Ambassadeur de la République Populaire de Chine près le Bénin, Jingtao Peng. Cette rencontre a permis à l’autorité communale de prendre contact avec le diplomate dans le cadre de la dynamisation de la coopération décentralisée de la ville d’Abomey-Calavi et de lui soumettre quelques doléances.

Alors que le Maire Angelo Evariste Ahouandjinou s’est rendu au cabinet de l’Ambassadeur chinois dans le but de prendre contact avec ce dernier, cette rencontre entre les deux personnalités a très tôt pris l’allure d’une séance de travail en raison du grand intérêt qu’a accordé le diplomate à la démarche «louable» de son hôte. En effet, l’Ambassadeur Jingtao Peng a montré sa disponibilité à écouter son hôte, le Maire Ahouandjinou. Au cours des échanges, les deux personnalités ont abordé plusieurs sujets d’intérêt commun. A la fin des échanges, le document ayant servi de fil conducteur aux discussions a été remis à l’Ambassadeur pour suivi. Ce document comporte la sollicitation de l’Ambassadeur Peng pour une exploration de villes chinoises susceptibles de signer des accords de jumelage avec la commune d’Abomey-Calavi pour des échanges fructueux et durables ; les possibilités d’appuis directs de l’Ambassade à la Commune dans le cadre de la réalisation de diverses infrastructures sociocommunautaires, de dotation en équipements, de transferts de technologie ou tout autre forme d’accompagnement. A ce niveau, trois besoins prioritaires se dégagent. Il s’agit des problèmes liés au manque criard de matériels de lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus à savoir les masques de protection, les dispositifs de lavage de mains, les thermomètres, un faible taux d’éclairage des voies principales et secondaires des neufs arrondissements de la ville. A ce niveau, l’Ambassade est sollicitée pour un appui en équipements d’éclairage public de tout genre (conventionnel ou solaire) ; la lutte contre le chômage des jeunes à travers la mise en place d’un projet communal dénommé MAC-LEN : « Ma Commune Leader et Entrepreneure » dont l’objectif principal est d’accompagner les jeunes à entreprendre dans les secteurs clés de l’économie locale notamment dans le domaine de l’agro-business. Pour rappel, ce projet a été adopté par le conseil communal lors de sa session extraordinaire tenue le mardi 28 juillet 2020. Les échanges ont abouti à une proposition pour la mise en place d’une commission paritaire qui sera composée de représentants de la mairie et de l’ambassade en vue de la définition des modalités de collaboration entre les deux parties et l’élaboration si possible d’un projet de feuille de route. A sa sortie d’audience, le Maire Angelo Evariste Ahouandjinou a fait savoir que la partie chinoise est prête à accompagner la mairie pour la réalisation de ses projets. « La Chine nous accompagne dans la lutte contre la Covid-19. La Chine également se positionne pour nous accompagner dans la réduction de la pauvreté notamment la création de l’emploi pour la jeunesse ; promouvoir l’économie locale. Nous avons parlé de notre projet relatif à l’agro business pour le développement de la commune d’Abomey-Calavi : la Chine est encore d’accord pour nous accompagner », a déclaré le Maire au terme de cette audience. Des propos qui sont d’ailleurs confirmés par l’Ambassadeur Jingtao Peng. « Notre Ambassade a de très bonnes relations avec la commune d’Abomey-Calavi. Avec lui, on va continuer cette amitié, cette coopération. Vous avez un Gouvernement d’actions. Après les élections, je vois aussi que des gouvernements locaux sont aussi en action. Certainement avec l’action ça apporte des changements », a confié le diplomate. A noter qu’à l’issue de cette rencontre, l’Ambassadeur de Chine près le Bénin a offert 4800 masques et 100 gels hydro alcooliques à la mairie d’Abomey-Calavi.

Laurent D. KOSSOUHO