Présentation des lettres de créances au Président américain: Donald Trump reçoit l’ambassadeur du Bénin Jean-Claude do Régo

Nommé en Conseil des Ministres il y a quelques semaines, le nouvel Ambassadeur du Bénin accrédité aux Etats Unis d’Amérique, Jean-Claude do Régo a été reçu le vendredi 17 juillet 2020 par le Président des USA, Donald Trump à la Maison Blanche. Cette cérémonie qui a obéi à la tradition protocolaire en vigueur en matière de diplomatie, a été consacrée à la remise au Président américain par le nouveau diplomate, de la lettre de rappel de son prédécesseur et celle l’accréditant aux États Unis en qualité d’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire avec résidence à Washington DC. En cette solennelle occasion, le nouvel Ambassadeur béninois près les USA a relevé les liens d’amitié et de coopération exemplaires qui existent entre le Bénin et les États-Unis d’Amérique, de même que sa volonté de les renforcer. En clair, l’Ambassadeur Jean-Claude do Régo a fait savoir que sa mission «sera de cimenter et de resserrer davantage les liens privilégiés de fraternité qui existent depuis toujours entre les peuples américains et béninois ». Par ailleurs, il a saisi cette occasion pour féliciter les États-unis pour leurs efforts en vue de surmonter les difficultés du monde, notamment la pandémie du coronavirus. Il a par la suite exprimé la profonde reconnaissance du Gouvernement du Président Talon au Gouvernement du Président Trump pour ses efforts constants et surtout son appui au Bénin à travers la poursuite de plusieurs programmes dont notamment le Millénium Challenge Account (MCA). Le diplomate béninois n’a pas manqué de transmettre à ce dernier, les chaleureuses salutations du Président Patrice Talon et informé le locataire de la Maison Blanche des transformations en cours au Bénin pour le décollage économique du pays. Evoquant les performances économiques du gouvernement du Nouveau Départ, Jean claude do REGO a insisté sur les réformes initiées par le Président Talon sur tous les plans, pour parvenir à hisser le Bénin au rang des pays où la gouvernance est basée sur des résultats dans tous les secteurs.

Laurent D. Kossouho