Sécurité sanitaire: Le Japon fait don d’une ambulance à la zone sanitaire des 3A

L’Ambassadeur Kiyofumi Konishi remet les clés de l’ambulance au Représentant de la Fondation Claudine Talon

L’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon près le Bénin, Kiyofumi Konishi, a procédé le mercredi 15 juillet 2020, à la cérémonie de remise d’une ambulance neuve de marque Toyota Land Cruiser, acquise dans le cadre du «Projet de fourniture d’une ambulance à la zone sanitaire des 3A Adjara,Akpro-Missérété et Avrankou dans le département de l’Ouémé». Le projet a été initié par la Fondation Claudine Talon et financé par le Japon avec un coût global de plus de 40 millions de FCFA, dans le cadre de l’aide aux projets locaux contribuant à la Sécurité Humaine. La cérémonie s’est déroulée en présence de Benjamin Hounkpatin, Ministre de la Santé, de Professeur Blaise Ayivi, Représentant de la Fondation Claudine Talon et du personnel du ministère de la Santé. Au cours de cette cérémonie, le premier citoyen japonais au Bénin a exprimé toute l’attention qu’accorde le peuple nippon à ce projet, notamment au renforcement des systèmes de santé, inscrit dans la logique de la déclaration de Yokohama, notamment son second pilier intitulé la «société durable et résiliente», adoptée lors de la 7ème Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique, tenue à Yokohama en août dernier. « Le don de cette ambulance à la Fondation Claudine Talon au profit de la zone sanitaire des 3A, traduit l’attachement du Japon à contribuer à l’amélioration de la santé des populations béninoises », a souligné l’Ambassadeur du Japon lors de la cérémonie. Les différentes autorités qui ont pris part à cette cérémonie, ont remercié très chaleureusement le peuple japonais pour son engagement constant d’accompagner les efforts du Bénin dans l’amélioration de son système sanitaire. Elles ont également pris l’engagement de faire un bon usage de l’ambulance réceptionnée.

Rastel DAN