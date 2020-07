Campagne cotonnière 2019-2020: Le Bénin toujours 1er producteur en Afrique

Le ministre Gaston Dossouhoui lors de son intervention

Le Bénin maintient sa position de premier producteur de Coton en Afrique au titre de la campagne cotonnière 2019-2020. En effet, au cours du Conseil des ministres de ce mercredi 08 juillet 2020, le Ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, Gaston Dossouhoui a fait le point de la campagne. Il ressort de son intervention que la campagne cotonnière écoulée s’est soldée par au moins 714 714 tonnes pour le Bénin. Une production qui conforte le rang de premier producteur au plan africain devant les pays comme le Mali et le Burkina Faso qui lui ravissaient la vedette dans un passé pas trop lointain. Cette prouesse a été réalisée grâce au dynamisme des acteurs de la filière que sont les producteurs, les égreneurs, les transporteurs et autres. C’est à juste titre que le Ministre Dossouhoui les a félicités et les a invités à continuer sur cette lancée.

Laurent D. KOSSOUHO