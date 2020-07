Lutte contre la Covid-19 au Bénin: La FONDATION B0A-Bénin assiste les populations vulnérables

Comme la prison civile de Cotonou

La pandémie du Covid-19 et ses conséquences continuent de peser sur notre quotidien surtout avec les nouveaux chiffres rendus publics par les autorités sanitaires du Bénin.

Faisant suite à la première phase de dons alimentaires qu’elle a initiée, la Fondation Bank Of Africa-BENIN, a gracieusement offert divers vivres et des masques de protection, directement aux populations les plus vulnérables. Ainsi, les onze maisons d’arrêt du pays ont été dotées de vivres. Il s’agit des prisons civiles de : Cotonou, Porto-Novo, Akpro-Missérété, Abomey-calavi, Ouidah, Abomey, Lokossa, Savalou, Parakou, Natitingou et Kandi. L’orphelinat d’Abomey et le centre hospitalier Psychiatrique de Jacquot ont également été dotés de vivres.

La deuxième phase de dons alimentaires a coûté Soixante-sept millions (67.000.000) francs CFA. Ce qui porte le total des dons alimentaires de la Fondation à la somme de Cent millions (100.000.000) francs CFA au profit de 14 279 bénéficiaires directs. Douze mille cent (12.000 100) masques de protection validés par les autorités sanitaires ont été également offerts à ces centres pour une valeur de 13.100. 000 FCFA.

…la prison civile de Natitingou a aussi reçu son lot de vivres et de masques personnalisés « Fondation BOA ».

De plus, grâce au partenariat avec le Programme Alimentaire Mondial-Bénin, 1.400 enfants de 6 à 23 mois souffrant de malnutrition dans le nord seront nourris à la farine enrichie grâce à une opération qui sera conduite par le PAM-BENIN durant le mois de juillet 2020 pour un total de Vingt-millions (20.000.000) francs CFA.

La Fondation BOA-BENIN remercie le Représentant Résident du PAM-BENIN et son staff, ainsi que tous les autres partenaires qui ont contribué à la réussite de l’opération spéciale Dons Alimentaires Covid-19.

Source : Fondation BOA-BENIN