Course à la Direction Générale de l’OMC : Soglo appelle les chefs d’Etat africains à soutenir la candidature nigériane

Nicéphore Dieudonné Soglo, l’ancien Président de la République

L’ancienne Ministre des finances du Nigéria, Dr Ngozi Okonjo-Iweala est le profil idéal pour prendre les commandes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), selon l’ancien Chef de l’Etat Nicéphore Dieudonné Soglo. En effet, pour lui, la Ministre Ngozi Okonjo-Iweala fait preuve de rigueur, d’intégrité et de compétence à toute épreuve. « J’applaudis des deux mains et j’invite tous les Etats africains à soutenir la candidature de l’ancienne Ministre et ancienne vice-présidente de la Banque Mondiale, Ngozi Okonjo-Iweala », a exhorté le Président Soglo, précisant que c’est elle qui avait été choisie pour diriger la Banque Mondiale qui seraient créée par la Chine, l’Union Soviétique, le Brésil et l’Afrique du Sud. « Pour une fois, l’Afrique a fait un bon choix, parce qu’elle est très compétente avec une totale intégrité. C’est donc un choix qui s’impose à tous », a renchéri le vice-Président du Forum des anciens Chefs d’Etats et de gouvernements d’Afrique, Nicéphore Dieudonné Soglo. Pour rappel, le Bénin a annoncé le retrait de la candidature d’Eloi Laourou à ses partenaires de l’OIF au sein de l’OMC par un courrier en date du 12 juin dernier, dont Jeune Afrique a pris connaissance, et a en outre décidé « d’accorder son soutien à celle de la République fédérale du Nigeria, en la personne du Dr Ngozi Okonjo-Iweala ».

Laurent D. KOSSOUHO