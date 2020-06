BODYBUILDING ET FITNESS: La fédération nait, Oswald Homeky envoie ses satisfactions au président Bienvenu Vodounou

La Fédération Béninoise de Bodybuilding et Fitness (FBBF), a été mise en place, le samedi 06 Juin 2020. C’est au cours du congrès constitutif qui a vu les membres élire Bienvenu Vodounou président. Et au lendemain des travaux de cette assemblée générale, le ministre Oswald Homeky a adressé à la Famille du bodybuilding béninois et à son tout nouveau président ses félicitations.

Le bodybuilding ou culturisme a fait son entrée dans le cercle des sports pratiqués au Bénin. La discipline dispose désormais d’un acte de naissance, formellement reconnu par les autorités en charge du sport béninois. En effet, c’est depuis le 06 Juin 2020, que les amoureux de cette discipline ont ouvert une nouvelle page. Ils ont réussi à constituer leur fédération afin d’officialiser la pratique. Un acte que salue le ministre des sports, Oswald Homeky dont le département était fortement représenté avec les présences du Directeur du Sport d’Elite, Bonaventure Coffi Codjia et l’un de ses collaborateurs immédiats, M. Félix Hessou, qui ont suivi les travaux de cette assemblée générale constitutive. Le patron des sports a donné mention satisfaisante aux conditions dans lesquelles les travaux se sont déroulés et à l’élection du premier président. C’est à travers une lettre en date du 16 Juin 2020 et signée de l’autorité que lesdites satisfactions suivies de félicitations du Ministre des Sports, Oswald Homéky, ont été adressées au président Vodounou pour sa brillante élection à la tête de la Fédération Béninoise de Bodybuilding et Fitness (FBBF). «C’est avec une grande joie que j’ai accueilli la nouvelle de la mise en place de la Fédération Béninoise de Bodybuilding et Fitness et de votre élection à la tête de la nouvelle organisation sportive pour un mandat de quatre (04) ans.», peut-on lire dans cette lettre adressée au premier élu de cette fédération.

Le patron des sports béninois n’a pas manqué d’inviter le président Bienvenu VODOUNOU à travailler inlassablement pour le rayonnement et le développement du bodybuilding au Bénin. «Par la présente, je vous adresse mes sincères félicitations et je formule le vœu que ce premier mandat du Comité exécutif, le bodybuilding béninois s’implante davantage sur toute l’étendue du territoire national et amorce un développement ascendant pour le bonheur de la jeunesse sportive béninoise », a souhaité le Ministre Oswald Homéky. Cette lettre, c’est aussi est un appel à la mobilisation de toutes les énergies et la conjugaison des efforts de tous les acteurs afin qu’en toute solidarité et responsabilité, l’objectif visé à travers la création de cette Fédération soit atteint. D’ailleurs, l’autorité a promis tout son soutien et celui du gouvernement à cette nouvelle organisation sportive, présidée par Bienvenu VODOUNOU. L’ancien champion du bodybuilding en Europe qui a décidé d’apporter son expérience et ses connaissances à ses compatriotes devra donc s’armer pour convaincre les autorités des engagements qu’il a pris de promouvoir le culturisme ou le bodybuilding et de révéler le Bénin à travers cette discipline.

Le Bodybuilding en question

Le culturisme, en anglais bodybuilding, est une discipline et un art de la performance qui consiste principalement à développer sa masse musculaire (hypertrophie) dans un but esthétique puis à l’exhiber en exécutant des poses plastiques codifiées, isolément ou enchaînées dans une chorégraphie. Le culturisme ou le Bodybuilding ne doit pas être confondu avec la musculation, méthode d’entraînement principale du culturiste mais pouvant être pratiquée pour d’autres motifs. Il ne faut pas le confondre non plus avec les compétitions de sport de force et de force athlétique, où c’est la force pure qui est recherchée, ni avec l’haltérophilie où l’on accorde autant d’attention à la force physique qu’à la technique. Bien qu’il y ait des similitudes entre ces disciplines, le culturisme implique des différences majeures au niveau des objectifs (avant tout d’ordre esthétique), du type d’entraînement et du régime alimentaire.

Anselme HOUENOUKPO