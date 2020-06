Réaction sur sa supposée implication dans la création d’un grand parti de l’Opposition: « Ces allégations sont de grotesques mensonges», selon Soglo

Nicéphore Dieudonné Soglo, ancien Chef d’Etat

Dans un communiqué rendu public le mercredi dernier, l’ancien Président de la République s’est indigné face aux rumeurs faisant état de l’imminence de la création d’un prétendu « grand parti de l’opposition » dans lequel il serait impliqué. Pour lui, il s’agit purement et simplement de fausses informations distillées dans l’opinion publique pour distraire le peuple. « Ces allégations ne sont rien d’autres que de grotesques mensonges visant à distraire le peuple béninois face à l’impasse de plus en plus épaisse dans laquelle le plonge le régime de la négation des fondamentaux de la démocratie dit de la‘Rupture’’ », peut-on lire dans le communiqué. De plus, ledit communiqué renseigne que cet état de chose participe du même mensonge tendant à faire croire que le Président Nicéphore D. Soglo aurait eu des appels téléphoniques avec des nouveaux maires aux fins de les féliciter. Selon l’ex Chef de l’Etat, il n’y pas eu des élections communales et municipales au Bénin. « Rappelons que dans une décision rendue le 17 avril 2020, la Cour Africaine des Droits de l’homme et des peuples (CADHP) avait désapprouvé l’organisation au Bénin d’un scrutin municipal le 17 mai 2020. Plusieurs autres décisions de l’instance judiciaire Africaine sont demeurées non exécutées par ce même régime », a-t-il déploré.

Laurent D. KOSSOUHO