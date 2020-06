4è mandature de la décentralisation: Bada en pôle position à Calavi

Georges Bada, Maire sortant de la Commune d’Abomey-Calavi

Pétri d’expériences en matière de gouvernance locale, le Maire Georges Bada pense toujours au développement de sa commune, Abomey-Calavi. C’est à ce titre qu’après avoir passé 5 ans à la tête de la mairie, il a jugé utile et nécessaire de candidater pour les communales et municipales du 17 mai comptant pour la désignation des conseillers communaux de la 4è mandature. Satisfaites de sa gouvernance, les populations de la commune d’Abomey-Calavi lui ont renouvelé leur confiance en lui accordant leur suffrage afin qu’il siège au sein du nouveau conseil communal. Fidèle aux idéaux de son parti, l’Union progressiste, le Maire Georges Bada est désormais celui que choisiront ses pairs pour conduire les destinées de cette commune pour les 6 années à venir, car ses ambitions sont grandes pour la commune. Développeur et rassembleur, il ambitionne de poursuivre les différents projets qu’il a entrepris lors de son premier mandat afin d’hisser véritablement la commune d’Abomey-Calavi au rang des communes prospères. Malgré les coups-bas qu’il ne cesse de recevoir ces derniers temps, l’homme encaisse sans en donner, car pour lui, nul ne sera de trop dans le processus de développement de la commune d’Abomey-Calavi.

Laurent D. KOSSOUHO