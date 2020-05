Communales 2020: Le BR, la meilleure progression

Le secrétaire exécutif national du Bloc Républicain, Abdoulaye Bio Tchané s’est exprimé à travers un communiqué rendu public dans la soirée de ce 21 mai 2020 suite aux résultats des élections communales et municipales du 17 mai dernier. Se réjouissant des performances du parti au plan national et dans les communes, il a tenue à remercier tous les militants et sympathisants qui ont d’une manière ou une autre travailler à pousser plus haut le parti au cours de ces élections. Le SEN Abdoulaye Bio Tchané a salué le travail des différentes équipes de campagne et félicité tous les candidats, particulièrement ceux déclaré élu. Dans son communiqué le secrétaire exécutif national a également salué les partis union progressiste et Fcbe qui ont également bénéficié des sièges dans bon nombres de communes. Pour lui, c’est une avancée pour le Bloc Républicain qui se réjoui d’être connu dans toutes les contrées du Bénin.

Yannick SOMALON