Après les résultats de la Cena pour les communales: Le PRD invite ses militants à ne pas céder à la provocation

A travers un communiqué signé de son secrétaire général, le Parti du Renouveau Démocratique (PRD) a fait part de sa position sur les résultats des élections communales du 17 mai, proclamés par la Cena il y a quelques heures. Le parti estime que les élections n’ont pas été libre et transparente comme on pouvait le croire mais condamne également les critères d’éligibilités inscrit dans la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en république du Bénin. Le communiqué précise cependant que le PRD est et reste un parti de paix et de démocratie qui respecte les lois de la république. Raison pour laquelle, il invite ses militants au calme, à ne pas céder à la provocation et à cultiver la paix.

