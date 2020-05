Adduction d’eau en milieu rural: Vers des accords spécifiques entre les communes et l’ANAEPMR

Le Président Talon a fait le choix judicieux de fournir l’eau potable à tous les Béninois où qu’ils se trouvent sur le territoire national d’ici fin 2021. Sur cette base, le gouvernement s’est employé à mobiliser d’énormes ressources et lancé de nombreux chantiers d’adduction d’eau dans tout le Bénin. Pour pérenniser ces acquis, il s’est donné pour mission de mettre en place le mécanisme approprié pour l’entretien et la gestion des infrastructures mais aussi leur développement. C’est ainsi que lors du conseil des ministres du mercredi 20 mai dernier, Patrice Talon et ses ministres ont autorisé la signature d’accords spécifiques entre l’Agence nationale d’Approvisionnement en Eau potable en Milieu rural (ANAEPMR) et les communes du Bénin. Ces accords suite à la convention signée entre l’agence et les communes, dans le cadre de l’approvisionnement en eau en milieu rural. Ils permettront notamment de poursuivre l’extension rapide de l’accès à l’eau potable au profit des populations des zones rurales, professionnaliser l’exploitation, l’entretien et la maintenance des systèmes mis en place aux fins d’assurer la pérennisation des services d’adduction d’eau potable en milieu rural. Contrairement à ce que certaines mauvaises langues pourraient penser, le gouvernement n’est nullement dans une stratégie de s’arroger les prérogatives et compétences des communes, mais veut leur faire profiter l’assistance et l’expertise de l’ANAEPMR. Une agence qui apportera son assistance aux communes sans pour autant les dessaisir de leurs compétences dans le domaine du service public d’adduction d’eau potable en milieu rural. Cette démarche du gouvernement montre bien l’intérêt qu’accorde le Président Talon au développement et au succès du projet en milieu rural.

Rastel DAN