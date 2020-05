Organisation des élections Communales et municipales 2020: Un scrutin globalement réussi dans un contexte de Covid-19

Les citoyens en âge de voter se sont rendus aux urnes le dimanche 17 mai dernier pour désigner les élus communaux et municipaux de la 4ème mandature de la décentralisation. Ce scrutin qui intervient dans le contexte de la pandémie de Coronavirus, pouvait légitimement faire naître des craintes. C’est d’ailleurs dans cet ordre d’idées que certains souhaitaient qu’il soit reporté. Mais les Institutions de la République, pour tenir compte de l’impératif de la continuité démocratique qu’impose la Constitution, les municipales étant désormais consacrées dans la Constitution qui, à l’occasion de sa révision, a prévu une année électorale, ont décidé de sa tenue à bonne date. Dès cet instant, il appartenait en priorité au Gouvernement du Président Patrice Talon de jouer pleinement sa partition pour en garantir un bon déroulement. Etant habitué à faire les choses avec beaucoup de méthode et d’organisation, le Gouvernement a procédé à une évaluation de la situation à commencer par une rencontre avec les Institutions de la République. A ce niveau, il a été retenu que la campagne électorale devait se dérouler exclusivement par voie médiatique. Quant au scrutin proprement dit, le Gouvernement a pris des dispositions pratiques pour son bon déroulement. Celles-ci ont principalement consisté en la mise à disposition de masques de protection pour les élections, et des dispositifs de lavage ou d’aseptisation des mains au niveau des centres ou bureaux de vote. Le Gouvernement a par ailleurs invité au respect de la distance de sécurité sanitaire. Le jour du scrutin, il a été globalement observé, sur toute l’étendue du territoire, une bonne affluence des populations dans les bureaux de vote. De même, de façon générale, en dépit de quelques manquements, les observateurs indépendants s’accordent à dire que le scrutin s’est bien déroulé. A titre d’exemple, la Plateforme électorale des Organisations de la Société civile a fait des constats valorisants. En effet, selon la Plateforme, la plupart des bureaux de vote ont ouvert à l’heure soit 65% au moins des bureaux, 90% des bureaux avaient leurs trois membres présents à temps, 96% au moins des bureaux ont procédé à l’authentification des bulletins de vote. Aussi note-t-elle qu’à 17h05, soit au moment où les premiers bureaux de vote commençaient à fermer, le taux global de satisfaction était de 81,48%, 349 bureaux de vote sur 360 observés ont connu un vote ininterrompu par quelque incident soit 95,12% au moins des bureaux où tout s’est déroulé convenablement, le taux d’observation de la distance de sécurité sanitaire était de 59%. Cette lecture des Organisations de la société civile revient à décerner un satisfécit au Gouvernement et à la Commission électorale nationale autonome (Cena) pour cette organisation réussie des élections. De plus, au regard des chiffres compilés qui proviennent des centres de vote de diverses localités du pays, il y a lieu de s’attendre à un taux de participation assez intéressant. Il est donc envisageable que le taux de participation se situe dans la bonne moyenne avec précisément une bonne participation dans les communes de l’intérieur et une moins bonne dans certaines grandes villes. A titre de comparaison, lors des communales et municipales de 2015, alors même qu’il n’y avait de crise sanitaire pouvant refroidir l’ardeur de certains électeurs à se rendre aux urnes et avec beaucoup plus de partis en lice, le taux de participation était de 56,95% soit 2.604.618 élections s’étant déplacés sur un total de 4.573.155 inscrits. A travers la tenue de ce scrutin, le Bénin vient de donner une fois encore un bon exemple, et ce scrutin n’a pas été émaillé d’événements malheureux comme le cas des législatives 2019. Les populations doivent désormais regarder l’avenir avec confiance et sérénité.

Laurent D. KOSSOUHO