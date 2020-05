Communales et municipales 2020: Message du Président de l’Union Progressiste au peuple béninois

Message du Président de l’Union Progressiste au peuple béninois

Mes chers compatriotes !

Chers militants et sympathisants

La pandémie de la COVID 19 a obligé notre pays et notre parti à nous adresser à vous autrement, que par les contacts chaleureux et directs auxquels nous avions l’habitude et que nous apprécions mutuellement car, il est toujours plus chaleureux d’échanger de façon conviviale sur des sujets qui engagent l’avenir de notre pays. C’est une expérience première dans notre pays, et je sais que cela n’a pas été aisé de devoir battre campagne, tout en respectant les gestes barrières recommandées pour notre survie.

Chers militants et Sympathisants de l’Union Progressiste !

Je peux imaginer les sentiments d’angoisse et de peur qui vous ont animés ces quinze jours de campagne, chaque fois que vous devez sortir de chez vous pour porter partout, les idéaux de notre parti. Croyez-moi, j’en ai connu des situations de crise et d’angoisse mais jamais comme celle-ci.

Chers militants et sympathisants de l’Union Progressiste !

Aux termes de ces deux semaines, de combats d’idées, je puis vous exprimer toute ma fierté et aussi ma reconnaissance à l’endroit de chacun de vous, de vos familles respectives et de tous les béninois. Vous êtes allés au front avec Courage, Foi et détermination, car l’objectif que vous poursuivez est bien plus fort que la COVID 19 ! Le développement de notre pays à partir de la base, grâce à l’éclosion des talents au niveau local, à la promotion des potentiels des 77 communes de notre pays, pour le développement d’une économie locale durable, source d’emplois et de revenus. Oui ! l’ambition est noble et l’enjeu est grand !

Mais à l’Union progressiste, nous avons la volonté, les capacités et les moyens de notre politique de développement local en vue d’une transformation sociale profonde au profit de nos populations.

Les élections communales du 17 mai prochain, nous offrent plus que jamais, l’opportunité en or, de changer définitivement et en mieux les conditions de vie de nos populations. Le contexte politique actuel de notre pays nous est favorable et nous autorise non seulement à rêver grand pour nos communes, mais à faire en sorte que ce rêve soit une réalité tangible et bénéfique pour nous et pour les générations futures. La responsabilité de chacun et de tous est engagée.

Les plus belles pages de l’histoire s’écrivent avec et par des hommes de qualité.

C’est dire que la destinée de nos communes, dépend des hommes que nous mettons à leur tête ! Nous devons donc avoir la clairvoyance nécessaire pour faire le bon choix !

Nos candidats, vos candidats ont une connaissance profonde de leurs localités respectives ! Ils ont les compétences techniques et managériales nécessaires pour une meilleure gestion de l’administration communale avec un encadrement politique constant de l’Union Progressiste pour éviter les dérapages, les abus et les erreurs observées par le passé.

Ils n’attendent de vous qu’un seul geste ! Celui de la confiance ! Faites leur confiance en leur donnant la possibilité de montrer ce dont ils sont capables. Donnez- leur la chance de prouver au monde entier qu’ils sont des élus progressistes, dont les seuls repères restent, outre le Patriotisme, le Travail, la Solidarité, le Progrès et la Justice Sociale.

Notre parti l’Union Progressiste, est le seul parti qui met l’homme et son mieux-être au cœur de son projet de société comme l’indique notre vision : « Faire du Bénin, un pays de démocratie, de droits de l’homme, de cohésion sociale, bien gouverné et dont la prospérité économique est équitablement partagée par tous les citoyens en général et les couches vulnérables en particulier ».

Nous avons compris que rien ne peut se faire sans l’homme, sans vous ! C’est pourquoi nos candidats ne feront rien sans vous ! Le développement de nos communes respectives se fera avec les filles et fils de chaque commune dans une approche participative et de reddition de compte.

Chers compatriotes,

Chers militants et sympathisants ?

Pendant deux semaines, nous vous avons présenté de long en large notre projet de société dans les médias de tous genres et à travers de petites causeries. La lutte contre la pauvreté par le développement d’une économie locale ne peut se faire sans vous, cadres, femmes et jeunes, artisans et agriculteurs, commerçants, enseignants, personnel de santé.

Nous avons besoin de vous pour une administration communale dématérialisée et plus proche des communautés.

Nous avons besoin de vous pour créer les conditions d’une réelle transformation sociale à travers la connectivité de nos communes, la préservation d’un cadre de vie sain, la création d’emplois, la facilitation des échanges commerciaux…

Nous avons besoin de vous pour maintenir le Cap du Progrès engagé par le Gouvernement depuis 2016.

Parce que votre vie et celle de vos familles nous préoccupent, je vous invite le dimanche 17 mai prochain, dans le respect des gestes barrières, à sortir massivement et à voter l’Union Progressiste, le Géant, le Baobab, le parti de masse, votre parti.

Votez Union Progressiste !