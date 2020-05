LE MINISTRE DU CADRE DE VIE SUR LA CONSTRUCTION DU MARCHE DE GROS D’AKASSATO: «La fin des travaux prévue pour fin 2021», annonce José Didier Tonato

Le ministre du Cadre de vie, José Didier Tonato

La construction du marché de gros à Akassato, une des localités de la commune d’Abomey-Calavi, sera bientôt une réalité. Il sera à l’image d’un marché moderne répondant aux normes internationales pour faciliter les échanges commerciaux. A en croire le Ministre du Cadre de vie et du développement durable, José-Didier Tonato lors de son passage dans l’émission spéciale « Le Temps des Moissons » de la télévision nationale, la fin des travaux de construction de ce marché est prévue pour fin 2021. Il fait par ailleurs savoir que les activités commerciales commenceront en même temps. « L’appel d’offres est déjà lancé et normalement, au bout de quatre-vingt-dix jours, le chantier démarre pour douze mois » a-t-il ajouté. Outre le marché de gros d’Akassato, il sera construit une galerie commerciale et un Mall sur l’esplanade du stade de l’amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou. On y pratiquera le commerce de bijoux, de cosmétiques et de textiles, entre autres. En effet, la construction de ces marchés répond à l’ambition du gouvernement de démanteler le marché international de Dantokpa. « Tout cela est lancé, et c’est quand ces projets seront terminés que le déménagement sera fait » a précisé José Didier Tonato. Une procédure qui va consister à vider le marché Dantokpa de ses commerçants. On ignore pour l’instant, ce qui sera fait du site mais, à terme, Cotonou se verra ainsi dépossédé de son plus grand marché au profit de la commune d’Abomey-Calavi.

Rastel DAN