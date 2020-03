Handball/Tournois qualificatifs pour les jeux olympiques Tokyo 2020: Voici le calendrier des matchs

Les calendriers des matchs des Tours qualificatifs Hommes et Dames de l’IHF pour le compte des jeux olympiques, Tokyo 2020, sont confirmés. Selon la fédération internationale de handball, les épreuves féminines se dérouleront en Espagne, en Hongrie et au Monténégro du 20 au 22 mars, tandis que les épreuves masculines se tiendront en France, en Allemagne et en Norvège du 17 au 19 avril 2020. Chaque qualification est composée de quatre équipes. Les deux nations les mieux classées dans chaque épreuve se qualifieront pour les Jeux olympiques de 2020 qui se dérouleront du 25 juillet au 9 août à Tokyo. Pour sa part, l’Afrique est représentée à ce tour qualificatif chez les Dames par le Sénégal et chez les Hommes par la Tunisie et l’Algérie. Une qualification de ces équipes augmentera le nombre de pays devant représenter le continent vu que l’équipe féminine Angolaise et l’équipe masculine Egyptienne sont directement qualifiées déjà pour les JO. Outre ces deux équipes africaines, il y a 10 autres qui sont déjà qualifiées pour les Jeux olympiques. On a le Japon qui présentera en tant que pays hôte, pour les compétitions masculines et féminines deux équipes. Champions du monde en titre, le Danemark chez les Hommes et les Pays-Bas chez les Dames, sont également qualifiés. Vainqueurs des championnats continentaux et des Tournois de qualification, l’Espagne, le Bahreïn et l’Argentine chez les Hommes ; la France, la République de Corée et le Brésil chez les Dames, ont aussi assuré leur place au Tokyo 2020.

TQO Dames

Tournoi 1 – Lliria, Espagne

20 mars 2020

Sénégal vs Argentine 18:15

Espagne vs Suède 21:00

21 mars 2020

Suède vs Argentine 18:00

Espagne vs Sénégal 20:30

22 mars 2020

Argentine contre Espagne 18:30

Suède vs Sénégal 21:00

Tournoi 2 – Györ, Hongrie

20 mars 2020

Kazakhstan vs Hongrie 17:00

Russie vs Serbie 20:00

21 mars 2020

Serbie vs Hongrie 17:30

Russie vs Kazakhstan 20:30

22 mars 2020

Serbie vs Kazakhstan 17:30

Hongrie vs Russie 20:30

Tournoi 3 – Podgorica, Monténégro

20 mars 2020

Roumanie vs Thaïlande 17:00

Norvège vs Monténégro 19:30

21 mars 2020

Monténégro vs Thaïlande 17:00

Norvège vs Roumanie 19:30

22 mars 2020

Monténégro vs Roumanie 16:00

Thaïlande vs Norvège 18:30

TQO Hommes

Tournoi 1 – Trondheim, Norvège

17 avril 2020

Chili contre République de Corée 17:30

Norvège vs Brésil 20:00

18 avril 2020

Brésil vs République de Corée 17:30

Norvège vs Chili 20:00

19 avril 2020

Brésil vs Chili 17:30

République de Corée vs Norvège 20:00

Tournoi 2 – Paris, France

17 avril 2020

Tunisie vs Portugal 18:30

France vs Croatie 21:00

18 avril 2020

Croatie vs Portugal 18:30

France vs Tunisie 21:00

19 avril 2020

Croatie vs Tunisie 18:30

Portugal vs France 21:00

Tournoi 3 – Berlin, Allemagne

17 avril 2020

Allemagne vs Suède 17:15

Slovénie vs Algérie 19:45

18 avril 2020

Allemagne vs Slovénie 17:15

Suède vs Algérie 19:45

19 avril 2020

Algérie vs Allemagne 15:45

Suède vs Slovénie 18:15

Anselme HOUENOUKPO