Publication d’un guide pratique pour vivre le jeûne en 40 jours: Le Père Eric Okpeitcha comble un vide dans le corps du Christ

L’auteur, Rév. Père Eric Oloudé Okpeïtcha

« 40 jours et 40 nuits de grâces. Bien vivre le carême », c’est le nom de l’ouvrage écrit par le Révérend Père Eric Oloudé Okpeïtcha pour répondre à un besoin crucial dans le corps du Christ. En effet, grâce à cet ouvrage, le Chrétien peut suivre de façon pratique la traversée du désert avec le Seigneur Jésus-Christ dans le jeûne et la prière. Le lancement a eu lieu le vendredi 21 Février 2020 dans la salle Saint-Jean Paul II de la Cathédrale Notre Dame de l’Immaculée Conception de Porto-Novo. Ceci, en présence des prêtres, sœurs religieuses, des parents et amis de l’auteur, du parrain Mathieu Ahouansou et de la marraine Chantal Kelani.

« 40 jours et 40 nuits de grâces. Bien vivre le carême » est un livre subdivisé en trois parties à savoir : les fondamentaux du carême chrétien, les prières quotidiennes et quelques textes de prières. Parlant des fondamentaux du carême, l’auteur a évoqué le jeûne, la prière et l’aumône comme moyens pour bien pratiquer le carême. Pour ce qui concerne les prières quotidiennes, le Présentateur du livre, le père Raoul Ahannougbé déclare : « Ici donc, l’auteur propose un parcours pour ce temps de carême, un parcours qui comprend deux moments essentiels de prière : le matin et le soir. Celui du matin s’ouvre par l’invocation de l’Esprit Saint et consiste en la méditation à partir de deux questions de quelques versets tirés des textes liturgiques du jour. Il se conclut par la récitation d’un psaume de pénitence suivi d’un Notre Père, trois Je vous salue Marie et un Gloire au Père. La prière du soir s’ouvre par l’examen de conscience, une activité spirituelle fondamentale sur le chemin de la perfection. »

Quant à la troisième partie, elle comprend les prières à l’Esprit Saint et les psaumes pour chaque jour et un texte de chemin de croix pour les vendredis.

Tout en exprimant sa joie de publier le présent ouvrage, l’auteur, le Révérend Père Eric Oloudé Okpeïtcha explique sa démarche par le constat amer qu’il a fait depuis ses premières années de sacerdoce. « Le temps de carême n’est pas bien vécu par beaucoup de chrétiens qui viennent prendre pieusement les cendres le mercredi des cendres et attendent la semaine sainte pour revenir encore pieusement faire le dernier chemin de croix sous un soleil ardent » a-t-il remarqué. C’est de ce constat que le présent ouvrage a vu le jour.

Entre les mains des fidèles, ce livre est un outil contenant des ressources nécessaires pour bien vivre le carême au jour le jour.

Fidèle KENOU