Lutte contre les changements climatiques: Le PNUD lance l’initiative « Mission 1.5° C » en faveur du climat

Le présidium au lancement de l’initiative Mission 1.5°C

L’amphithéâtre Idriss Déby Itno de l’Université d’Abomey-Calavi a servi de cadre, le mardi 18 février 2020, au lancement de l’initiative Mission 1.5° Celsius du Programme des nations unies pour le développement (Pnud). La cérémonie a réuni les étudiants, enseignants-chercheurs, activistes, membres de la Société civile et du Corps diplomatique accrédité au Bénin, et les cadres de différents ministères et du Système des nations unies.

Donner à 20 millions de personnes à travers le monde, l’occasion de s’exprimer sur les solutions que devraient adopter les Chefs de Gouvernements pour limiter le réchauffement climatique mondial à 1.5 ° Celsius. Tel est le but visé par le Programme des nations unies pour le développement (Pnud) en initiant la campagne « Mission 1.5 » au Bénin, qui est le plus grand sondage d’opinions au monde sur les changements climatiques. Dans son allocution prononcée au cours de la cérémonie du lancement officiel de ladite campagne, le Représentant Résident par intérim du Pnud, Bouri Jean Victor Sanhouidi a fait savoir que cette campagne portée par l’Administrateur du Pnud s’articulera autour d’un jeu vidéo en ligne et sur mobile, mis au point par le Pnud et des experts en conception de jeux vidéo, du climat et des sondages d’opinions. Dans ce jeu, précise-t-il, les joueurs endossent le rôle de dirigeants politiques chargés du climat et doivent prendre des décisions en vue de limiter le réchauffement climatique mondial à 1.5 degré Celsius. Aussi ajoute-t-il que le Bénin a été choisi comme pays pilote pour le lancement de cette initiative d’envergure avec quelques autres pays au niveau mondial, compte tenu des avancées remarquables que le pays a enregistrées et de son leadership dans la résolution de la crise climatique. A cet effet, il a exhorté les dirigeants à redoubler d’ardeur pour maintenir leur leadership dans le domaine de la lutte contre le changement climatique étant donné que le monde entier aura désormais les yeux tournés vers le Bénin pour apprendre des leçons et solutions développées ici et qui pourraient être répliqués dans d’autres pays partageant les mêmes contextes. Il n’a pas manqué de souligner que la lutte contre les changements climatiques n’est pas seulement l’affaire du Gouvernement, des partenaires au développement ou d’une frange de la population, mais elle concerne l’ensemble de la société. Pour ce faire, Bouri Jean Victor Sanhouidi a exhorté tout le monde, notamment les jeunes à s’engager pour la cause climatique. « Pour exprimer vos préoccupations, et donner de la voix à cette initiative 1.5° Celsius, un questionnaire en ligne est disponible sur le www.Mission1Point5.org. Je vous encourage à le visiter et à le remplir. Votre choix compte », a-t-il déclaré. Dans son discours de lancement officiel de ladite campagne, le Ministre d’Etat chargé du plan et du développement, Abdoulaye Bio Tchané a indiqué que le choix porté sur le Bénin pour abriter cet événement confirme une fois encore que les efforts inlassables du Bénin en matière de lutte contre le réchauffement climatique sont reconnus. A cet effet, le Ministre Bio Tchané a réaffirmé l’engagement personnel et le leadership éclairé du Chef de l’Etat Patrice Talon, dans le maintien d’un environnement durable et d’une croissance plus juste. « Au Bénin, nous nous sommes engagés parce que nous savons que nous n’avons qu’une seule planète », a affirmé le numéro 2 du Gouvernement.

Laurent D. KOSSOUHO