Récents troubles et soulèvements dans la commune: La part de vérité d’André Okounlola aux sages et notables de Savè

L’honorable André Okounlola au milieu du maire de Savè et de son frère Eugène Dossoumou

Acteur politique de premier rang et fils de la localité de Savè, l’honorable André Okounlola a tenu une séance d’échange avec les sages et notables de Savè, le vendredi 14 février 2020. Il était question pour le parlementaire de donner sa part de vérité sur les actes de violence qu’a connue cette localité depuis les législatives de 2019.

Longtemps accusé par les uns comme étant le ver qui ronge le fruit jusqu’au pourrissement, et blâmé par d’autres d’être le principal instigateur des troubles et des soulèvements à Savè pour avoir tenu des propos injurieux et fâcheux à l’encontre de ses Parents et fomenté des coups contre d’autres, l’honorable André Okounlola vient de démontrer qu’il ne se retrouve ni dans l’une ni l’autre des nombreuses charges que les mauvaises langues lui font injustement porter. Au cours de la rencontre qui a réuni toutes les forces vives de l’ethnie Nagot des Collines, l’honorable a ainsi entrepris d’éteindre les divers foyers de tension en cours dans la région et qui ne reposent que sur des machinations politiques diverses, des subterfuges et montages grotesques pour ériger sa ville natale contre le régime du Président Patrice Talon.

L’honorable André Okounlola, comme un digne héritier Nagot a imploré la clémence de ses aînés après s’être pratiquement incliné devant les sages et notables comme l’exige la tradition Nagot avant de quérir auprès d’eux leur implication effective dans le processus de la pacification qui selon lui devrait être la préoccupation de tous lorsqu’on sait que tout est aujourd’hui planifié par de tiers personnes pour diaboliser la ville de Savè. Très émus par la démarche noble et salutaire de leur fils, les sages ont béni la séance qu’ils ont honorée de leur présence du début jusqu’à la fin.

La participation de tous aux débats, l’ambiance de convivialité et de fraternité qui avait prévalu tout au long de cette rencontre en plus du grand intérêt que les sages et notables de la ville ont accordé aux propos des uns et des autres dans le sens de pacification, sont autant illustratifs de la volonté manifeste des gens de Savè à faire la paix entre eux, et aussi des signes précurseurs d’un retour définitif d’accalmie tant recherchée dans la région. Il faut noter que l’honorable André Okounlola a été soutenu dans cette initiative de pacification par le maire de la commune de Savè Thimothé Biaou, le DDEMP Akpaki, les sieurs Eugène Dossoumou, Romaric Ogouwale, Isaac Chabi et Taoffick Odjo.

Yannick SOMALON