Projection du film Adu: La reconnaissance du producteur Edmond Roch au gouvernement

Photo de famille entre Edmon Roch, Bella Agossou, Moustapha et le Ministre Abimbola

Très satisfait du rôle important joué par le Gouvernement du Président Patrice Talon dans le cadre de la réalisation au Bénin du long métrage Adu, le producteur espagnol Edmon Roch a offert aux autorités béninoises à divers niveaux, la représentation en exclusivité dudit film. C’était dans la soirée du jeudi 13 février 2020 à Canal Olympia en présence de plusieurs ministres et cadres de l’administration. Pendant environ deux heures d’horloge, le public a suivi avec émotions, l’intégralité de ce film qui est désormais l’un des plus vus depuis sa mise en affiche en Espagne. Il s’agit d’un film qui aborde la question de l’immigration. En effet, il met en exergue deux personnes qui parlent deux différentes langues, mais qui se comprennent parfaitement, et de l’autre côté, deux personnes qui parlent le même langage, mais qui ne se comprennent pas. Ensuite, un monde injuste dans lequel un immigrant meurt a pris place. L’actrice Bella Agossou qui a convaincu le producteur espagnol à porter son choix sur le Bénin pour tourner ce film se dit très heureuse de la liesse affichée par le public. « Je suis contente qu’à la fin du film, les gens ont pu applaudir et que tout le monde ait aimé. Et quand les Béninois aiment quelque chose, ça marche toujours », s’est réjouie Bella Agossou qui précise avec fierté que le Bénin est un plateau de tournage de plusieurs films, que ce soit un film d’action, de guerre, un western ou autre. « Au Bénin, il y a tous les paysages et le Bénin est préparé pour cela », a renchéri l’actrice. Le film Adu est porté par le petit béninois Moustapha âgé de 6 ans ainsi que Zayidiyya âgée de 13 ans. Dans sa prise de parole, le Ministre du tourisme, de la culture et des arts Jean Michel Abimbola a souligné que ce film connaît un succès sans précédent depuis sa sortie. « Dès le premier jour de sortie de ce film Adu le 31 janvier dernier, il y a eu 200 mille entrées. C’est distribué dans 400 salles. Ça veut dire qu’à travers l’Espagne, l’Europe et le monde, on découvrira le Bénin », a expliqué le Ministre ajoutant que le Bénin continue de se révéler à travers ses reliefs, ses paysages, ses acteurs et à travers les professionnels du cinéma, ainsi que l’hospitalité de son peuple. « Je suis un ministre heureux d’avoir participé à la concrétisation de ce projet après mon jeune frère et collègue le Ministre Oswald Homéky qui avait autorisé et facilité le tournage de ce film », a déclaré le Ministre Abimbola. Selon lui, la tenue de cette soirée qui a connu la participation de plusieurs autorités politico-administratives est la preuve que le Gouvernement de la Rupture est prêt à accompagner toutes les initiatives visant à révéler le Bénin au reste du monde quel que soit le domaine. Les Ministres Aurélien Agbénonci des affaires étrangères et de la coopération, Shadiya Alimatou Assouman de l’industrie et du commerce, Sévérin Quenum de la justice et de la législation, Oswald Homéky de la jeunesse et des sports, le président de la Cour constitutionnelle, Prof Joseph Djogbénou, le Conseiller spécial du Chef de l’Etat, Dr Aristide Talon, ainsi que des Députés à l’Assemble nationale, sont entre autres personnalité ayant rehaussé leur présence cette soirée de projection du film Adu. Présent à cette soirée, le producteur espagnol Edmon Roch a remercié l’actrice Bella Agossou et le coproducteur local du film, Claude Balogoun qui lui ont permis de découvrir le riche patrimoine touristique du Bénin lors du tournage de Adu. « J’ai découvert un pays formidable dans lequel on peut trouver presque tous les films », a-t-il déclaré. Il n’a pas manqué d’exprimer sa gratitude à l’endroit du Chef de l’Etat Patrice Talon et de son gouvernement pour avoir autorisé et accompagné le tournage du film Adu.

Laurent D. KOSSOUHO