Football: La Fbf et Vitalor toujours en accord pour l’organisation des championnats de Ligue 1 et Ligue 2

Lors de la signature du contrat de partenariat FBF-Vitalor

Vitalor est le sponsor officiel des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 du Bénin. A cet effet, l’huile produite par la société des huileries du Bénin (Shb) a signé un contrat de partenariat avec la Fbf, le mercredi 12 février 2020. Ladite signature a été suivie de la remise de chèque. Et au cours de celle-ci, le président de la commission marketing et télévision, Marcellin Bocovè a informé l’assistance des obligations de chacune des parties contractantes. Selon lui, la Fbf doit, pour ce contrat prévu pour une durée d’un an, organiser les compétitions (Ligue 1 et Ligue 2) du début jusqu’à la fin, suivant un calendrier bien défini. «C’est l’un des engagements forts pris par la Fbf au titre de ce contrat», a déclaré le président Bocovè avant d’ajouter que la Fbf doit exposer les éléments devant participer à la visibilité de Vitalor dans les stades qui abriteront les matchs. Il s’agit des affiches publicitaires et aussi le fait d’habiller les ramasseurs de balle en Vitalor. Outre ces obligations, la Fbf se chargera d’accompagner les opérations de visibilités que Vitalor entreprendra de faire, de créer un lien entre les sites internets de la Fbf et de Vitalor. Elle a aussi accepté d’utiliser exclusivement les ressources issues de cet accord pour l’organisation des Ligue 1 et Ligue 2 qui portent déjà le nom de Vitalor. Dans ce contrat, il est également prévu que des représentants de Vitalor soient invités sur les plateaux de la Télévision pour parler et exposer les produits Vitalor. La seule exigence qui est faite à la Shb est la mise à la disposition de la Fbf d’un montant de 350 millions pour financer lesdits championnats.

Pour le DG de la Société des huileries du Bénin (SHB), Arnaud Degla, l’intérêt de sa société est d’associer l’image de Vitalor au sport qui est une activité saine. «Ce partenariat veut améliorer la présentation de Vitalor au grand public», a-t-il fait savoir tout en exprimant le vœu de voir toute la population béninoise adopter l’huile Vitalor pour vivre sainement.

Le président Mathurin De Chacus a remercié Vitalor pour avoir accepté prendre le pari avec la Fbf. «Vitalor était déjà avec nous l’année dernière. Et grâce à son financement, nous avons tenu l’organisation des compétitions», a précisé le patron du football béninois qui s’est dit heureux. «Car, les clubs seront soulagés», se réjouit-il.

Il faut souligner que des badges d’accès aux stades ont été remis au Dg de Vitalor qui se chargera de les transmettre à ses représentants.

Anselme HOUENOUKPO