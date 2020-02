Assemblée générale constitutive de l’Aupb, du Fgeu et du Pepes: Charles Kouphin porté à la tête de l’Unepes nouvellement née

KOUPHIN Charles, nouveau Président de L’Union nationale des établissements privés de l’enseignement supérieur (Unepes)

Après la dissolution des associations faitières des Etablissements privés de l’enseignement supérieur (Epes), l’Association des Universités privées du Bénin (Aupb), le Forum des grandes écoles et universités (Fgeu) et le Patronat des établissements privés du Bénin (Pepes) forment désormais un bloc unique. L’Assemblée générale constitutive de cette fusion s’est tenue, le vendredi 7 février 2020 à Cotonou au siège de l’Université Uatm-Gasa à Gbégamey. La nouvelle structure qui est née, l’Union nationale des établissements privés de l’enseignement supérieur (Unepes) sera Présidendé par monsieur KOUPHIN Charles, de ISM ADONAI, assisté du Colonel ZANNOU Marcellin de l’ISMA qui occupe le poste de Vice-président chargé de la coopération, des partenariats et des relations extérieures.

L’Union nationale des établissements privés de l’enseignement supérieur (Unepes) a été portée sur les fonts baptismaux à l’issue d’une assemblée générale qui a permis de doter la faitière des statuts et règlement intérieur. Ainsi, un bureau de 9 membres a été mis en place et est présidé par le Président fondateur de ISM Adonaï, Charles Kouphin. Au terme de son élection, il a remercié ses pairs pour la confiance qu’ils ont placée en lui. Pour atteindre les défis envisagés, le Président Charles Kouphin estime que les Epes méritent une place primordiale dans la chaîne des réformes en raison des actions consenties dans la redynamisation de l’enseignement supérieur au Bénin. Il se dit confiant que ces établissements joueront leur partition aux côtés du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du Conseil national de l’éducation et du Gouvernement. « Les Epes sont des acteurs de valeur dans le domaine de l’enseignement supérieur. Nous sommes convaincus qu’ils ont de la valeur après trois ans de traversée de désert, s’ils ont pu tenir dans le paysage de l’enseignement supérieur » a-t-il déclaré, avant d’inviter ses collègues à une synergie d’actions pour l’atteinte des objectifs visés, en l’occurrence la restauration de l’image des Epes qui a été ternie par de la désinformation. De son côté, le Vice-Président chargé des affaires académique et de la recherche, Virgile Ahyi pense que l’union doit fait la force. « En fédérant nos énergies, nous aurons des synergies efficaces pour accompagner les réformes en cours. C’est une urgence », confie-t-il. Dans sa prise de parole, le Président du Conseil technique, représentant les Epes au Conseil national de l’éducation, Théophane Ahyi a redéfini les défis qui attendent l’équipe. A l’en croire, cette organisation a connu un grand succès. A ce titre, il a conseillé les promoteurs à garder l’union très longtemps et aussi longtemps que le monde sera le monde. Le Vice-président chargé de la coopération, des partenariats et des relations extérieures, le Colonel Marcellin Zannou, dira quant à lui que la touche de l’union doit être indélébile. Et pour cause, le Bénin est dans des réformes qui nécessitent la touche des Epes. « Nous sommes dans les vagues de réformes et dans ces conditions les Epes ont une partition à jouer. Et pour y parvenir, ils ne peuvent qu’être ensemble pour des propositions concrètes et durables », a fait savoir le promoteur de Isma.

Composition du Bureau élu

Président : KOUPHIN Charles, (ISM ADONAI)

Vice-président chargé des affaires académiques et de la recherche : Prof AHYI Virgile (IRGIB- AFRICA.)

Vice-président chargé de la coopération, des partenariats et des relations extérieures : Colonel ZANNOU Marcellin (ISMA)

Vice-président chargé de l’éthique et de l’assurance de la qualité: MÊLÉ Jean Delphonse, (SAPIENCIA )

Secrétaire général : AGBESSI Alexis (ESEP Bon Berger)

Secrétaire général adjoint : Dr CODJO Christian (UPAO)

Trésorière générale : HOUESSOU Angèle

(École supérieure Sainte Félicité)

Trésorier général Adjoint : Dr ZANNOU Valentin (HECM)

Secrétaire à l’organisation et à l’information :

EDJROKINTO Jacques (École Supérieure IUMA)

Laurent D. Kossouho