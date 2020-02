Préparatifs des Communales et municipales de mai 2020: Les élus locaux d’Abomey-Calavi s’engagent pour une victoire de l’Union Progressiste

La salle des fêtes Palmiers Royaux a abrité, le samedi 8 février 2020, la cérémonie de présentation de vœux des élus locaux de l’arrondissement central d’Abomey-Calavi à l’endroit du Maire de la commune, Georges Bada et son conseil communal. Cette cérémonie a connu la présence de tous les élus locaux venus des vingt quartiers que compte l’arrondissement central d’Abomey-Calavi.

Après la présentation des meilleurs vœux de bonheur, de santé, de réussite au Maire Georges Bada et son conseil communal, tous les élus locaux de l’arrondissement central d’Abomey-Calavi, par la voix de Félix Agouinsi, ont rassuré le Maire Georges Bada d’une victoire écrasante dans l’arrondissement central de Calavi au soir des élections communales du 17 mai 2020. « Que nul n’ignore, nous élus locaux de l’arrondissement central d’Abomey-Calavi, sommes disponibles à mouiller les maillots pour la victoire du parti Union Progressiste dans la commune d’Abomey-Calavi », a martelé Reine Tokoudagba, élue locale, chef quartier Aïfa. Avec un cœur plein de joie, le Maire Georges Bada a remercié ces élus locaux qui, une fois encore, lui ont prouvé combien ils sont prêts et déterminés à l’accompagner dans la lutte pour l’enracinement du parti Union Progressiste dans la 6è Circonscription électorale en général et dans la commune d’Abomey-Calavi en particulier.

Laurent D. Kossouho