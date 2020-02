Tractation pour les communales: Houngbédji et une délégation Prd chez Talon

A la tête de la délégation de la Direction exécutive Nationale du Parti du Renouveau Démocratique (DEN/PRD), Me Adrien Houngbédji et les responsables de son parti ont présenté dans l’après-midi du vendredi 31 janvier 2020 les vœux du nouvel an au chef de l’Etat, le Président Patrice Talon à son domicile à Cotonou. Au cours de la rencontre, les hôtes du Président de la République lui ont présenté les vœux du nouvel an et l’ont félicité pour les efforts que fournit son gouvernement dans les différents domaines pour le développement du pays.

Il a aussi été question au cours de cette rencontre des préparatifs au niveau du Prd des élections municipales et communales du 17 Mai 2020.

Il n’est plus un secret pour personne que depuis son conseil national de Février 2014 à Ifangni, le parti de Me Adrien Houngbédji ne s’est pas écarté de son engagement à rester un parti de la mouvance présidentielle.

Il convient de retenir que cette rencontre avec le chef de l’Etat s’est déroulée dans une bonne ambiance. Aussi le chef de l’Etat a-t-il réitéré son engagement de garantir des élections libres transparentes, apaisées et inclusives en mai prochain.

Il n’a pas non plus manqué d’exprimer sa satisfaction vis-à-vis du Parti arc-en-ciel dont il loue la franche collaboration avec son régime.

Fidèle KENOU