Renforcement du système sanitaire de la zone Adjara, Akpro-Missérété, Avrankou: Le Japon fait don d’une ambulance à la Fondation Claudine Talon

Vue de l’ambulance offerte par le Japon

Fini le calvaire du personnel de la zone sanitaire Adjara, Akpro-Missérété, Avrankou, dans le transport des malades. Le peuple japonais conscient des difficultés que traverse cette institution sanitaire a favorablement répondu à leur cri de détresse à travers un don d’ambulance. La signature du contrat de don du projet a été effective le jeudi 23 janvier dernier entre l’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon près le Bénin, Kiyofumi Konishi, et la représentante de la Fondation Claudine Talon. Estimé à un coût global de plus de 40 millions de FCFA, ce projet vient davantage renforcer le besoin en équipement de cette zone sanitaire livrée à de nombreuses difficultés. Lors de la cérémonie, la Représentante de la Fondation Claudine Talon a remercié très chaleureusement le peuple japonais pour avoir accepté de financer cet important projet au profit des populations de la zone sanitaire Adjara, Akpro-Missérété et Avrankou. Elle a souligné que la santé est un facteur capital au développement économique, social et humain d’une nation. A son tour, le diplomate japonais a affirmé l’intérêt qu’accorde son pays au renforcement du système sanitaire. « Le Japon accorde une attention particulière à ce projet parce que le renforcement des systèmes de santé est une préoccupation vitale pour le développement d’un pays et s’inscrit dans la déclaration de Yokohama, à travers son second pilier intitulé : la société durable et résiliente, adoptée lors de la 7ème Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique, tenue à Yokohama en août dernier », a-t-il affirmé. Une grande avancée pour cette zone sanitaire qui pourra, d’ores et déjà, mieux voler au secours de ses malades.

Rastel DAN