Nouvelle centrale thermique à Maria-Gléta: Le gouvernement choisit le mode BOOT pour la construction

Le gouvernement du président Talon a à cœur de renforcer l’offre énergétique du Bénin afin de garantir, à terme, son autonomie dans le domaine, ainsi qu’une fourniture d’électricité fiable, compétitive et de bonne qualité aux populations de même qu’aux industries. Pour ce faire, le il a prévu la construction d’une autre centrale de capacité 120 MW à Maria-Gléta. Dans cette optique, le Conseil des ministres de ce mercredi 22 janvier a autorisé le recrutement d’experts pour l’assistance dans le cadre de la procédure de passation du marché pour la construction, l’exploitation, la maintenance et le transfert d’une centrale thermique de 120 MW en régime BOOT, sur le site de Maria-Gléta. Il s’agit d’une équipe de consultants composée d’un conseiller technique, d’un conseiller en structuration financière et institutionnelle ainsi que d’un conseiller juridique. La nouvelle centrale sera réalisée en mode BOOT. De l’anglais Build, Own, Operate (en français construire, être propriétaire, exploiter et transférer), le mode BOOT permet de transférer certains risques au concessionnaire selon des modalités contractuelles bien définies. On peut dire, sans risque de se tromper, que le choix du mode BOOT est une bonne option du gouvernement car il participe au management moderne de réalisation d’infrastructures nécessitant de gros investissements, et met en exergue la réalité du Partenariat Public Privé. La réalisation de cette deuxième centrale thermique à côté de Maria-Gléta 2 viendra consolidera la victoire de Patrice Talon et son gouvernement sur le délestage, et donnera plus de confiance aux investisseurs, rassurés qu’ils seront de la disponibilité de l’énergie fiable et en quantité suffisante au Bénin.

Flore S. NOBIME