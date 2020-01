Ralliement des leaders Usl et Fcbe au Bloc républicain: Da Hefa concrétise un rêve politique à Adjohoun

L’honorable Mathias Akowanou, le maire Roland Da Hefa et le premier adjoint au maire Kakpo Kifouli au cours de sa déclaration…

Ils sont au total sept conseillers communaux à adhérer aux idéaux du cheval blanc cabré pour une écrasante victoire au soir des prochaines élections dans la commune d’Adjohoun. C’était le mercredi 15 janvier 2020 lors d’une grande rencontre d’adhésion tenue en présence du maire de la commune d’Adjohoun, Roland Da Hefa, des conseillers communaux concernés et des militants des partis Usl et Fcbe désormais dans le Bloc Républicain.

Le premier adjoint au maire de la commune d’Adjohoun Kakpo Kifouli, l’ex-coordonnateur communal du parti Union Sociale Libérale ( Usl ), le chef de l’arrondissement de Gangban, Janvier Agbanmayitô, le Chef de l’arrondissement de Kodé, Marcellin Oussou Zin, le chef de l’arrondissement d’Awonou, Zannou Kpiti Oussou, le chef de l’arrondissement de Démè et ex-coordonnateur de la 20ème circonscription du parti Fcbe, François Houndegamè, l’ex-coordonnateur communal du parti Fcbe, Noël Avocè et l’ex-chef de l’arrondissement central d’Adjohoun, Sèhou Djossou. Ils sont au total 7 conseillers qui ont opté pour le Bloc Républicain afin d’accompagner la dynamique de développement mis en place par le maire Roland Da Hefa depuis moins de six mois qu’il a été porté à la tête de cette commune.« Le maire Roland DaHefa est une grande chance pour notre commune. Nous, les sept conseillers communaux avions opté pour son élection parce que nous savons de quoi il est capable et bouge énormément les lignes pour le réel développement de sa commune », a laissé entendre leurporte-parole, le premier adjoint, Kakpo Kifouli. Pour lui,l’objectif de ce ralliement est de ne pas freiner l’élan de développement qu’impulse le jeune maire.« Nous avons décidé de formaliser notre adhésion au parti Bloc Républicain afin de relever ensemble les défis de développement qui attendent notre commune et nousavons décidé de faire chemin avec le cheval blanc cabré parce que c’est la seule voie qui peut nous conduire vers le réel développement de notre commune », a martelé Kakpo Kifouli.

À son tour, le maire Roland Da Hefa a expliqué l’importance de l’adhésion de ces leaders au parti Bloc Républicain. « Aujourd’hui est un grand jour pour la commune d’Adjohoun politiquement parlant » s’est exclamé le maire qui explique les couloirs de son élection il y a cinq mois environ. « J’avais été porté par un groupe de leaders composé des barons de l’Usl et des Fcbe. Ces ténors de la commune d’Adjohoun ont décidé de créer un pont entre les militants du parti Bloc Républicain et ceux des partis Usl et Fcbe qui n’étaient pas allés aux élections législatives passées. Aujourd’hui, la liste unique de développement qui était l’un de nos rêves est une réalité et j’en suis très fier », a précisé le maire Roland Da Hefa qui a dit toute sa satisfaction et sa reconnaissance à ses conseillers, en l’occurrence le premier adjoint.

L’honorable Mathias Kouwanou alias Akoma représentant le bureau exécutif du parti Bloc Républicain à cette séance a remerciéles vaillants combattants du parti Fcbe et de l’Usl qui ont adhéré à la cause du cheval blanc cabré pour son rayonnement dans la commune d’Adjohoun. Il convient de noter que cette déclaration d’adhésion confirme et fait acte de fusion entre les leaders et militants des partis Bloc Républicain, Usl et Fcbe de la commune d’Adjohoun.

Yannick SOMALON