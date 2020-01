Fête des cultes endogènes: Roland Da Hèfa reçoit les bénédictions des dignitaires d’Adjohoun

Le plus jeune maire Roland Da Hèfa bonifié de prières par le président de l’Unacreb Ok

La commune d’Adjohoun a célébré avec faste, le vendredi 10 janvier 2020, la fête des cultes endogènes. Une commémoration qui a connu la présence effective du maire de la commune Roland Da Hèfa, à la tête d’une forte délégation composée d’élus locaux et plusieurs cadres de la commune. Accueilli par les dignitaires, sages et notables avec toutes les déférences dues à son rang, le maire d’Adjohoun a reçu les bénédictions des plus grands prêtres des divinités présentes en vue d’une réussite efficace de son mandat au regard de son pragmatisme et son engagement à sortir Adjohoun de l’ornière du sous-développement. Le Président de l’Union nationale des cultes et des religions endogènes du Bénin (Unacreb) Zanholou Kpôdégbé Sika, a également bonifié l’autorité communale de bénédictions à travers les prières avant de saluer sa démarche qui a permis sur plusieurs plans la réussite parfaite de la célébration de cette année qui est très différente des célébrations antérieures. « Depuis des années que je suis investi comme le Président de l’Unacreb, nous n’avons jamais assisté à une telle célébration de la fête de 10 janvier. Grâce à la volonté du maire Roland Da Hèfa de faire rayonner la culture de son pays et de sa commune natale, nous faisons une célébration sans faille avec une logistique inimaginable contrairement aux années antérieures où l’on fêtait au bord de la voie et sans des installations confortables », a-t-il reconnu avec fierté avant de témoigner au maire leur soutien dans son élan de développement. Le maire a exprimé sa joie et sa détermination à révéler la culture béninoise qui selon lui, est un pilier du développement de notre pays. « Chez nous, nous n’avons pas le pétrole ni le diamant mais nous avons la culture. Cette culture a permis à plusieurs nations de s’enrichir et de se développer. C’est aussi possible chez nous et c’est pourquoi nous sommes venus ici pour vous dire que vous avez le soutien du conseil communal d’Adjohoun et notre soutien personnel. Nous allons travailler ensemble pour que la culture de notre commune soit révélée au monde entier » a-t-il souhaité. La cérémonie riche en couleur s’est poursuivie par une série de manifestations de différentes divinités, sous le regard joyeux des populations de la commune d’Adjohoun.

Rastel DAN