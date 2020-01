Exécution du projet Asphaltage à Cotonou: Talon descend sur des chantiers sous des ovations

Lors de l’explication d’un plan d’aménagement au Président Talon

Fort dans son ambition d’améliorer le cadre de vie des populations béninoises, le Chef de l’Etat Patrice Talon a inscrit dans son ambitieux programme de développement le projet asphaltage. Ce programme en cours d’exécution dans plusieurs villes béninoises s’impose si bien au regard de son fort caractère. C’est pour se rassurer de l’évolution rationnelle des travaux de ce projet que le Chef de l’Etat, Patrice Talon a saisi la journée du samedi 11 janvier 2020 pour descendre sur plusieurs chantiers du projet asphaltage, à Akakpa. La première descente du Président Talon accompagné du Préfet de l’Atlantique-Littoral Jean-Claude Codjia, du Maire intérimaire de Cotonou, Isidore Gnonlonfoun, du Ministre du Cadre de vie José Didier Tonato et des directeurs techniques, a été le tronçon Carrefour La Roche-Ministère de la santé. Une ruelle vouée pendant plusieurs années au stationnement des camions poids lourds, empêchant ainsi la bonne circulation des personnes et des biens. Si la libération de ce tronçon a été chose effective, les grands axes des travaux ont été présentés au Chef de l’Etat qui a insisté sur le bien-fondé de ce projet et l’urgence de mettre le pied sur l’accélérateur afin de le mener à bien. Outre ce tronçon, le Chef de l’Etat a également visité d’autres chantiers en occurrence les rues Plm Alédjo et Ciné-Concorde Agblangandan. Sur chacun des sites visités, le Président Talon a une fois encore expliqué aux occupants toute la richesse du projet asphaltage avant de les exhorter à céder les lieux pour la réalisation des infrastructures routières. Une descente qui a ravi les populations heureuses de l’attachement qu’accorde le Président Talon à la concrétisation des grands projets de développement au Bénin.

Rastel DAN