Championnat national de Golf 2019: Lokossou Fadiga devance Nicodème Honfo et s’offre son premier titre

Le président Gilles Gbaguidi, remettant le prix du vainqueur à Lokossou Fadiga

Le nouveau champion de golf au Bénin est Fadiga Lokossou. Ce jeune golfeur a obtenu son sacre lors du championnat national de la discipline, le samedi 28 décembre 2019, sur le site de Djèffa. En effet, prenant part à cette compétition qu’a organisée le bureau exécutif de la fédération béninoise de Golf que préside Gilles Gbaguidi, Fadiga Lokossou a supplanté Nicodème Honfo dans un duel final ; les deux ayant terminé les 18 trous à égalité de coups. Ainsi, vainqueur du Trophée Thiérry Alapini, il y a quelques mois, le jeune Lokossou décroche son premier titre de champion. Très heureux, il a confié sa joie de finir sur la première marche du podium devant un de ses aînés. «J’ai cru en mes qualités. Depuis le dernier tournoi, je savais que le championship sera rude. Alors, je ne me suis pas affolé et à la fin je suis récompensé», a-t-il laissé entendre avant de remercier la fédération, surtout le président du bureau exécutif pour tous les efforts qu’il ne cesse de déployer pour que le golf puisse se répandre dans tout le pays. Il faut souligner qu’ils sont six joueurs à avoir eu leur qualification pour disputer le titre cette année. Puisqu’il faut le rappeler, la fédération a eu à organiser les qualifications pour cette phase finale qu’a remportée Fadiga Lokossou qui tout en succédant à Nicodème Honfo, vient d’entrer dans le cercle des champions du Bénin en la matière. Ce championship a connu la présence du directeur des sports d’élite, Bonaventure Coffi Codjia qui a souhaité l’adhésion de tous les Béninois amoureux de la discipline afin qu’elle puisse prendre d’ampleur. Présent également, Fernando Hessou, secrétaire général du comité national, qui a abondé dans le même sens avant de souhaiter beaucoup d’abnégation aux jeunes golfeurs.

Anselme HOUENOUKPO