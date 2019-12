Actes forts à la tête du conseil communal: Abomey-Calavi accompagne la politique des cantines scolaires

Les autorités communales et préfectorales

Lors de sa tournée statutaire dans les communes relevant de sa juridiction de compétence, le Préfet de l’Atlantique a fait un constat selon lequel, en dépit des efforts consentis par le gouvernement du Président Patrice Talon pour l’effectivité du Programme national intégré d’alimentation en milieu scolaire, beaucoup d’enfants n’ont pas la possibilité de s’offrir les repas des cantines. Pour rappel, environs 14 milliards de francs Cfa sont investis dans ce programme avec un taux de couverture de plus de 51% d’établissements bénéficiaires. Ces enfants sont en effet privés de cette manne nationale, parce que ne disposant pas du minimum à payer pour s’offrir le menu. C’est fort de cet amer constat que le Préfet Jean-Claude Codjia, a lancé un téléthon en vue d’accompagner cette politique intégrationniste du gouvernement géré par le Programme alimentaire mondial (Pam). Pour la concrétisation de ce vœu de l’autorité préfectorale, l’appui des Conseils communaux de l’Atlantique, des personnes généreuses et de bonne volonté, a été sollicité. Ainsi, le Maire de la commune d’Abomey-Calavi Georges Bada et son Conseil communal y ont répondu favorablement, en mettant 2 millions francs Cfa dans la cagnotte. Avec l’appui d’autres mécènes et organisations tels que le PDG de Les Bagnoles Motors, le Conseil d’Administration de l’ONG École de Solidarité présidée par le Chef quartier d’Ayitchédji, Benoît Ahlonsou, du sieur Agossou, des députés et personnalités éprises de solidarité, la bagatelle de 10 millions 650 mille 500 Fcfa a été mobilisée. La remise officielle de ce fonds au Directeur départemental des enseignements maternel et primaire a été effective à la mairie d’Abomey-Calavi, le lundi 23 décembre 2019. A en croire le Maire Bada, c’est un geste utile pour accompagner le gouvernement dans sa politique de promotion des cantines scolaires et assurer une meilleure condition aux enfants en situation de classes. Mieux, cette marque de solidarité vise à soutenir des activités génératrices de revenus pour l’autonomisation progressive des enfants à qui il faut apprendre à pêcher plutôt que d’offrir du poisson. Pour finir, le Maire Bada a indiqué que ce téléthon est une porte qui reste ouverte parce que les contributions des uns et des autres sont toujours attendues à tout moment. Le Directeur départemental des enseignements maternel et primaire de l’Atlantique Comlan Médard Zangronio, a rassuré le Préfet de l’Atlantique que les fonds mobilisés seront utilisés à bon escient car un Comité de gestion de 7 membres a été mis sur pied à cet effet. Toutefois, le Maire Bada a souhaité a souhaité qu’un compte bancaire soit ouvert pour permettre aux personnes désireuses de faire ce geste de solidarité, de le faire avec plus de facilité.

Laurent D. Kossouho