Commune d’Abomey-Calavi: Le maire Georges Bada toujours engagé pour le développement

Le Maire de la commune d’Abomey-Calavi, Georges Bada

Le Maire de la commune d’Abomey-Calavi, Georges Bada a été reçu sur l’émission Zone Franche de la chaîne de télévision Canal 3 Bénin, le dimanche 15 décembre 2019. Il était question pour le premier responsable administratif de la commune de faire le bilan de son quinquennat finissant, d’apporter les éclairages nécessaires sur certains dossiers à polémique et de se prononcer sur l’actualité politique nationale, notamment dans la 6è circonscription électorale et dans la commune d’Abomey-Calavi.

Appelé à se prononcer sur sa gestion à la tête de la commune d’Abomey-Calavi, le Maire Georges Bada a indiqué que le Conseil communal qu’il a l’insigne honneur de diriger a fait de son mieux en matière de constructions d’infrastructures sociocommunautaires que sont les écoles, centres de santé, maison de jeunes et loisirs, marchés, bibliothèques, etc, en vue d’assurer l’amélioration des conditions de vie des citoyens et citoyennes de la commune d’Abomey-Calavi. A le croire, chacun des 9 arrondissements de la commune a bénéficié ces 4 dernières années et plus de réalisations qui lui permettent d’affirmer que les rêves qu’il nourrissait en prenant les rênes de la commune d’Abomey-Calavi en 2015, sont sur le bon chemin d’être atteints s’ils ne sont pas encore totalement atteints. Il s’est aussi félicité de l’accompagnement de l’Etat central dans cette dynamique de modernisation de la commune d’Abomey-Calavi. Il fait ainsi allusion à la mise en œuvre de certains projets phares inscrits au Programme d’action du Gouvernement (PAG) avec l’assurance et la satisfaction que le gouvernement du Président Patrice Talon veut changer le visage de la commune d’Abomey-Calavi à travers des réalisations modernes. Dans ce registre, Il a été évoqué le projet asphaltage et la construction des voies Kpota-Togba-Ouèdo-Hêvié et leur lot de désagréments aux populations. Le Maire Bada a par ailleurs déploré la non-prise en compte par les entreprises adjudicataires de leurs cahiers de charge en aménageant des voies de contournement communément appelées déviations pour faciliter la mobilité des populations. Il a fait mention des démarches engagées par ses soins pour que ces entreprises soient relancées, afin qu’elles mettent les balises de signalisation adéquates et qu’elles rappellent à l’ordre leurs chauffeurs indélicats qui ont beaucoup tué sur cette voie. Il a aussi mis l’accent sur le projet de construction des 11.500 logements sociaux à Ouèdo avec la particularité que la viabilisation de cette zone, avec les commodités requises à savoir apport d’eau, d’électricité, et toute sorte d’aménagement préalable à l’édification d’une cité nouvelle, puisse avancée. L’invité de Canal 3 a également abordé les questions d’éclairage public en fustigeant les actes d’incivisme et de vandalisme orchestrés non seulement par les quêteurs de cuivre qui vandalisent les armoires contenant le système d’allumage des lampadaires, mais également les conducteurs indélicats qui, ne respectant pas le code de la route, détruisent les candélabres sans ménagement. Mais il a rassuré que les dispositions sont en train d’être prises pour que l’obscurité sur l’axe Akassato-Godomey et même à l’intérieur de la ville soit conjuguée au passé. Dans son intervention, le Maire s’est aussi prononcé sur la gestion du foncier à Abomey-Calavi. En effet, tout en reconnaissant qu’il n’y a pas encore insécurité foncière zéro à Abomey-Calavi, le Maire Bada s’est félicité de ce que les réformes engagées par son équipe, ont permis de faire reculer ce fléau. De sorte que l’image écornée de ‘’mafia foncière’’, jadis collée à la commune d’Abomey-Calavi, soit corrigée. L’autorité communale a cité le ‘’fair-foncier’’ qui sans être la panacée contre l’insécurité foncière, en est une thérapie de choc qui porte ses griffes. Il estime que de plus en plus les litiges diminuent dans la commune. C’est pourquoi, il a saisi cette opportunité pour féliciter la Commission chargée des affaires juridiques et du contentieux présidée par le Conseiller communal Malick Tokpo qui fait un travail titanesque pour que les litiges soient réglés à l’amiable et de façon consensuelle et non devant les tribunaux obligatoirement.

Le Maire Bada annonce la victoire de l’UP aux communales

Membre fondateur du parti Union Progressiste (UP), le Maire Georges Bada n’a pas manqué de se prononcer sur l’actualité politique nationale, en l’occurrence le cas de la commune d’Abomey-Calavi au cours de cette émission. A la question de savoir ses relations avec son prédécesseur, le Maire Bada a déclaré que ces relations sont au beau fixe, puisqu’il est et reste son aîné et une icône qui a 7 années d’expériences à la tête de la commune d’Abomey-Calavi. Quant aux prochaines élections, il a souhaité que ce combat se fasse sans animosité. Le Maire Bada estime que la victoire sera du côté du parti Union Progressiste dans la commune d’Abomey-Calavi comme elle l’a été aux dernières élections législatives avec 3 postes de députés sur 4 dans la 6è circonscription électorale.

Laurent D. Kossouho